تیم ملی جودو راهی گرجستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین‌المللی جودو گرجستان شنبه و یکشنبه هفته پیش‌رو برگزار می‌شود و کاروان تیم ملی جودو ایران با هشت جودوکار ساعت 10 صبح امروز با پروازی مستقیم تهران را به قصد تفلیس ترک کردند.

بهزاد وحدانی در وزن 60- کیلوگرم، قاسم نوری‌زاده در وزن 66- کیلوگرم، الیاس علی‌اکبری و سعید ملایی در وزن 73- کیلوگرم، امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم، محمد جمالی و علی محمدنیا در وزن 90- کیلوگرم و جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم جودوکاران اعزامی به این مسابقات هستند. مسعود حاجی‌آخوندزاده به عنوان مربی و آرش میراسماعیلی به عنوان سرپرست تیم اعزامی را همراهی می‌کنند.

طبق برنامه مسابقات اوزان سبک فردا شنبه 14 بهمن‌ماه و مبارزات اوزان سنگین یکشنبه 15 بهمن‌ماه برگزار می‌شود. وزن‌کشی اوزان 60-، 66- و 73- کیلوگرم ساعت 19 امروز جمعه انجام می‌شود و عصر شنبه هم وزن‌کشی چهار وزن باقی مانده انجام خواهد شد.

تیم ملی کشورمان از روز دوشنبه 17 بهمن‌ماه به مدت چهار روز یک اردوی مشترک با تیم ملی میزبان برگزار خواهد کرد و جمعه 27 بهمن ماه به تهران باز می‌گردد.