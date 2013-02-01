حفظ دولت سوریه اولویت ایران است/روسیه فقط یک ناظر منفعل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز" ، "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه این کشور گفت ایران بارها به وضوح اعلام کرده است که حفظ دولت سوریه از اولویت هایش است.

وی در آخرین روز ریاستش بر وزارت خارجه آمریکا مدعی شد اطلاعاتی در دست داریم که حمایت های ایران از دولت سوریه در روزهای اخیر افزایش یافته است.

وی همچنین تاکید کرد روسیه نیز همچنان به حمایت هایشان از سوریه ادامه می دهد و تغییری در مواضع روسیه در این خصوص به وجود نیامده است.

کلینتون که روز جمعه دوره وزارتش به پایان خواهد رسید با اذعان به توان بالای ارتش سوریه در مقابله با گروه های تروریستی گفت : نگرانی های زیادی داریم و یکی از آنها کیفیت سلاح هایی است که دولت سوریه در اختیار دارد.

وی یکی دیگراز نگرانی های آمریکا را ادامه حمایت روسیه از دولت سوریه خواند و اظهار داشت : روسیه فقط یک ناظرمنفعل نیست ، روسیه به حمایتهای مالی و نظامی اش از دولت سوریه ادامه می دهد.

وی از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یک مرکز تحقیقاتی در اطراف دمشق خودداری کرد.

کلینتون در عین حال با اذعان به وخامت اوضاع در سوریه گفت احتمال وخیم تر شدن اوضاع در سوریه و سرازیر شدن درگیری ها به خارج از سوریه وجود دارد.

وی در ادامه اظهاراتش درباره مسئله هسته ای ایران با تکرار مواضع قبلی آمریکایی ها اظهار داشت : فکر نمی کنم که پنجره دیپلماتیک خیلی باز باقی بماند، اما نمی توانیم برای این زمان، روز، هفته یا ماه تعیین کنیم.