رئیس جمهور آینده باید توانایی حل مشکلات اقتصادی را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد غروی شامگاه پنج شنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان خط امام و رهبری قم در مسجد امام زین العابدین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: گفتمان انقلاب اسلامی ایران بعد از 34 سال هنوز تداوم داشته است هر چند که این امر به معنای عدم وجود مشکلات نیست، اما در مجموع باید عنوان کرد انقلاب اسلامی، ملت ما را از ظلمات و تاریکی به سمت نور سوق داد.



وی گفت: اگر رژیم ستم شاهی پهلوی تا کنون ادامه می‌یافت امروز شاهد خیل عظیم جوانان پرشور و انقلابی در مساجد و سایر اماکن مذهبی نبودیم و باید اذعان داشت که عصر حاضر به لحاظ برپایی ارزش‌های اسلامی به هیچ عنوان قابل مقایسه با زمان قبل از انقلاب نیست.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه ایران اسلامی امروز دارای استقلال سیاسی در عرصه جهانی است، اظهار داشت: قبل از انقلاب ایران در ابعاد مختلف به خارج از کشور وابسته بود و حتی برخی از سفرای کشورهای بزرگ به جای شخص اول مملکت تصمیم می‌گرفتند.



ابرقدرت‌ها حل مشکلات کشور‌ها را منوط به حضور ایران می‌دانند



وی با بیان اینکه امروز سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری و مسئولان کشور تعیین می‌شود، افزود: اقتدار و سربلندی ایران اسلامی امروز در جهان بی‌نظیر است به گونه‌ای که ابرقدرت‌های جهان معتقدند حل مشکلات و مسائل کشورهایی همانند سوریه و عراق منوط به حضور ایران در مذاکرات و گفتگو‌ها است.



آیت الله غروی ابراز داشت: اگر در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم، رهبری امام راحل را نمی‌پذیرفتند و همچنین اگر تلاش‌های مراجع عظام تقلید نبود، امام نمی‌توانست به تنهایی و بدون حمایت مردم به اهداف بلند انقلاب دست یابد.



وی تصریح کرد: رهبری‌های داعیانه امام خمینی(ره) نقش بی‌بدلیلی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی داشت و کسی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که در انقلاب نقشی همانند امام راحل بر عهده داشته است.



انقلاب اسلامی ایران نهضتی همگانی بود



عضو هیئت امنای بنیاد نخبگان کشور، انقلاب اسلامی ایران را نهضتی همگانی برشمرد و افزود: تنها شخصیتی که توانایی و ظرفیت رهبری و مدیریت انقلاب بزرگ اسلامی را داشت، شخص امام خمینی(ره) بود و خون پاک شهدا نیز موجب تقویت و تداوم این انقلاب تا به امروز شده است.



امام جز انجام وظیفه و عمل به تکلیف به چیز دیگری فکر نمی‌کرد



وی تأکید کرد: اخلاصی که در امام راحل بود تمام ابعاد شخصیتی ایشان را تحت تاثیر قرار می‌داد و آن مرد بزرگ جز انجام وظیفه و عمل به تکلیف الهی به چیز دیگری فکر نمی‌کرد و در این راستا از هیچ خطری هراس به دل نمی‌داد.



گفتمان اصیل انقلاب تا کنون حفظ شده است



آیت الله غروی اضافه کرد: امام راحل با تمام مشکلاتی که در سالهای انقلاب و بعد از انقلاب با آن مواجه می‌شدند با مدیریت خود آنها را حل و فصل می‌کردند و امروز نیز شاهدیم که مقام معظم رهبری همانند آن بزرگوار، هدایت انقلاب اسلامی را با اقتدار در دست گرفته و در طول این مدت،‌‌ همان گفتمان اصیل انقلاب تا کنون حفظ شده است.



وی با بیان اینکه ممکن است برخی مصالح و مقتضیات زمان توسط مردم درک نشود گفت: مقام معظم رهبری بر همه این مسائل مسلط بوده و حتی گاهی اوقات از خودشان برای حفظ انقلاب هزینه کرده‌اند.



انتخابات آزمون بزرگی برای ملت ایران است



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشت: شخصی باید این مسئولیت خطیر را عهده دار شود که در چهارچوب نظام و منویات رهبری حرکت کند.



وی ادامه داد: رئیس جمهور آینده باید توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را داشته باشد چرا که امروز یکی از دغدغه‌های جامعه مسئله گرانی و تورم است و از طرفی نیز باید بتواند بین گروه‌های مختلف و نیروهای داخل نظام وحدت و همدلی ایجاد کند.



آیت الله غروی انتخابات را آزمون بزرگی برای ملت ایران برشمرد و افزود: مردم باید با بصیرت و هوشیاری خود در راستای حفظ و تدام انقلاب از این آزمون خطیر به سلامت عبور کنند.

