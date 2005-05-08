اكبر خليلي : نويسندگان ما براي دوره پس از مرگ قلم مي زنند !

اين نويسنده درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : نويسندگاني كه مخاطب جوان دارند اگر به جنبه هاي گيشه پسند بپردازند ، مسلما كتابشان فروش بسيار بالايي خواهد داشت اما اگربه جنبه هاي تخصصي توجه داشته باشند و عميق بنويسند ، مسلما فروش كمي دارند .







اكبر خليلي : اگر نويسندگان ما به جنبه هاي تخصصي توجه داشته باشند و عميق بنويسند ، مسلما كتابهاي آنان فروش كمي دارد !

وي تصريح كرد: ما درحال حاضر، دو نوع كتاب درجامعه داريم ، كتابهاي گيشه اي وغير گيشه اي . كتابهايي مثل رمانهاي عاشقانه كه ساده هستند پرفروش و در شمارگان بالا به چاپ مي رسند و ضمنا تبليغات خوبي هم دارند اما دركشورما درباره كتاب صادقانه عمل نمي شود ، نويسندگان ما براي دوره پس ازمرگشان قلم مي زنند و اگر بخواهند با اين وضعيت و شرايط خودشان را تطبيق بدهند ، قلم و اهدافشان را از دست مي دهند .

خليلي يادآور شد : نويسندگاني كه راجع به انسان و انسانيت ، بشر و اسلام و اديان قلم مي زنند نمي توانند دربي بند وباري هاي امروز قلم بزنند ، اگرحتي ازآنها خواسته شود ، اين كار را نمي كنند و توجهي به فروش كتاب ندارند . مهم اين است كه آنها كتابي كه در دست دارند به درستي به جامعه تحويل دهند .



اين نويسنده با بيان اين مطلب خاطرنشان ساخت : نويسنده با اين كه درميان مردم است ، اما هميشه چند قدم جلوترازآنها حركت مي كند ، نويسنده درجامعه ما هيچ وقت عقب نيست ، درعين حال نويسندگاني هم هستند كه اين طورنيستند و فقط به گذشت اموراتشان توجه دارند.