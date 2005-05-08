مصطفي جمشيدي : هر كتابي كه در بوق تبليغاتي قرار بگيرد، كتاب خوبي نيست،





اين نويسنده در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : بايد مكانيزمي را در نظر بگيريم كه آخرين كتابهاي منتشر شده در زمينه هاي ادبي - اجتماعي و سياسي درمعرض ديد مخاطبين قرار بگيرد ، يعني درعرض اين ده روز، اكثر تلاش هايي كه درطول يك سال در زمينه فرهنگ مكتوب صورت گرفته ، به معرض قضاوت و نمايش گذاشته مي شود ، كه البته با وجود مشكلاتي كه در حوزه كتاب ايران وجود دارد ، امري اجتناب ناپذير است و اين مشكل ، تنها متوجه وزارت ارشاد نيست ، مخاطبان كتاب هم به دليل عادت هميشگي در نظر دارند كه تمام نيازهاي خود را در اين ده روز پاسخ دهند و در واقع پرونده فرهنگ مكتوب بعد از اين دهه بسته مي شود كه نبايد اين گونه باشد .







مصطفي جمشيدي : هر سال يك كتاب به عنوان كتاب برتر برگزيده مي شود، در صورتي كه اين امر نبايد اجباري باشد يعني شايد در طول چند سال فقط يك كتاب خوب انتخاب شود ، اما اتحاديه ها و بنگاه هاي كتاب در ايران بر اساس سياست هاي غلطي كه دارند ، هر سال يك كتاب انتخاب مي كنند .



مصطفي جمشيدي تصريح كرد : نمايشگاه كتاب هميشه با استقبال زيادي همراه بوده است و اين استقبال كه با حضور جمعيت مواجه است ، باعث مي شود كه تصميم گيري براي خريد كتاب باعث آسيب هايي شود، اگر برنامه ريزي هايي صورت بگيرد كه پيش از شروع نمايشگاه ، مخاطب نه به صورت مكانيزم اجباري ؛ بلكه به صورت مكانيزم هنري بتواند تمام نيازهاي خود را پاسخ دهد در اين صورت فروش كتاب مي تواند محلي از اعراب داشته باشد.







اين منتقد ادبيات داستاني با اشاره به وضعيت نامطلوب نقد در كتاب ايران گفت: درحال حاضر، انتخاب كتاب درنمايشگاه ، بستگي زيادي به شانس دارد، اطلاع رساني در زمينه آخرين كتابهاي چاپ شده و فقدان نقد موثر در مورد كتابها باعث مي شود كه مخاطب با ديد بسته در نمايشگاه با عناوين مختلفي مواجه شود و به صورت تصادفي يا شانسي مبادرت به خريد كتاب كند. بنابراين وقتي مخاطب به نمايشگاه مي آيد ، دچار سرگرداني مي شود كه البته پراكندگي غرفه ها و ازدحام بيش از حد و مسائل جانبي فرصت خريد كتاب به معناي واقعي را از مخاطبان مي گيرد .

وي افزود : خريد كتاب در نمايشگاه ، عامل تعيين كننده در موفقيت كتاب نيست ، كتابي موفق است كه در طول يك سال موفقيت خود را به اثبات رسانده باشد . هر كتابي كه در بوق تبليغاتي قرار بگيرد، كتاب خوبي نيست، در كشورما هر سال يك كتاب به عنوان كتاب برتر برگزيده مي شود، در صورتي كه اين امر نبايد اجباري باشد يعني شايد در طول چند سال فقط يك كتاب خوب انتخاب شود ، اما اتحاديه ها و بنگاه هاي كتاب در ايران بر اساس سياست هاي غلطي كه دارند ، هر سال يك كتاب انتخاب مي كنند .