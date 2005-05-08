وضعيت فعلي ترجمه در ايران از زبان مهدي غبرايي / هيچ مرجعي براي كنترل كيفي آثار ترجمه اي نيست

اين مترجم درگفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : البته اين كار، وظيفه نهادهاي مدني است وخود مترجمان بايد به اين فكر بيافتند و اگرچنين تلاشي آغاز شود من هم حاضرم تا در اين امر مشاركت كنم. كشور ما درحال گذاراست و بايد ازاين مرحله بگذريم تا به آرامش و ثبات برسيم . آن موقع است كه وضع كتاب ، ترجمه و قلم در ادبيات ما به سامان مي شود ، وضعيت نابسامان در ترجمه معلول علت ديگري است درواقع اوضاع اقتصادي باعث شده كه تعداد زيادي از جوانان فرنگ ديده ياكلاس زبان رفته به ترجمه رو مي آورند وفكر مي كنند كه ترجمه ادبيات كار راحتي است .

وي افزود : نتيجه اينكه هراز راه رسيده اي به ترجمه رومي آورد اين بازار آشفته اي است كه باآن روبرو هستيم وبرخي از آثار چندين بار ترجمه مي شود و به چندين شكل چاپ مي شود ، هيچ مرجعي نداريم كه برآثار كنترل كيفي كند - البته از دولت انتظار نداريم ودرست هم نيست كه دولت در اين موضوع دخالت كند - نهادهاي مستقل مانند كانون مترجماه يانهاد ونجمن ديگري بايد براين روند نظارت داشته باشد .

غبرايي خاطر نشان كرد : مي شود هماهنگي هايي بوجود بيايد واطلاع رساني صورت بگيرد كه دوباره كاري و سه باره كاري دربرخي از موارد انجام نشود وبه هرحال ترجمه ها از كيفيت قابل قبول برخوردارد باشد .

اين مترجم آثار ادبي درباره ايجاد تشكل صنفي مترجمان گفت : من به هيچ وجه علاقه اي به كاري غيرازترجمه ادبي ندارم حتي كاري كه به نحو مستقيم يا غير مستقيم به آن مربوط باشد ، اما اگر عده اي جلو بيافتند . من هم حاضرم همكاري كنند ولي يك نكته را هم توجه داشته باشيد كه كانون نويسندگان هنوز نتوانسته با تمام كش وقوس ها وحرف وحديث ها رسميت پيداكند بنابراين كانون يا انجمن مترجمان نمي تواند موفق باشد . من فكر مي كنم كانون نويسندگان مي تواند صنف مترجمان را هم در پوشش بگيرد.

مترجم رمان " بادبادك باز" درباره موانع ايجاد اين كانون گفت : اول اينكه تاعده اي دورهم جمع مي شوند ، عده اي ازخودمان مي خواهند اين بحث را سياسي كنند واين عيبي اساسي است كه در ميان روشنفكران وجود دارد.

غبرايي درباره ترجمه آثار فارسي به زبان هاي ديگر گفت : دراصل قضيه كه شكي ندارم كه موثر است ولي اين كارهم مانند هركارديگري نياز به تخصص دارد . من به شخصه وقتي فكر مي كنم كه در ترجمه رمان تخصص پيدا كرده ام ديگر سراغ ديگر رشته ها نخواهم رفت ، كتاب فلسفي و پست مدرنيستي ترجمه نخواهم كرد در تنيجه ترجمه از زبان فارسي به زبان هاي ديگر كار خود فرانسه يا انگليسي زبان ها است .

وي خاطر نشان كرد : بايد كساني از اهل فرهنگ در غرب به ادبيات ما علاقه مند شوند ودست به كارترجمه شوند.