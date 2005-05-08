قطع مستمري همسران بيمه شده متوفي؛ در صورت ازدواج دوم

احمد پايور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با فوت مستمري بگير بازنشسته و از كار افتاده كلي تحت پوشش تامين اجتماعي ، خانواده و بازماندگان فرد مستمري بگير با احراز شرايط پيش بيني شده در قانون تحت حمايت قرار مي گيرند.

وي افزود: بازماندگان بيمه شده اي كه بر اثر حادثه ناشي از كار و يا بيماري حرفه اي فوت مي كند مي تواند از حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي برخوردار شود اما در صورتيكه فوت بيمه شده شاغل ، ناشي از حوادث و بيماريهاي عادي باشد حمايت از بازندگان تحت شرايط خاصي صورت مي گيرد.

پايور در ادامه گفت: بازماندگان بيمه شده متوفي كه بيش از 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند مشمول دريافت مستمري بازماندگان خواهند بود همچنين بازماندگان بيمه شده متوفي كه در 10سال پايان حيات خود حداقل حق بيمه يك سال را پرداخت كرده باشد مشروط بر آنكه در آخرين سال حيات خود حق بيمه 90 روز را پرداخت كرده باشد مشمول دريافت مستمري بازماندگان خواهند بود.

رييس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: به بازماندگاني بيمه شده متوفي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان از يك تا 10 سال باشد و در صورتيكه كه فوت از سال 79 به بعد اتفاق افتاده باش در ازاي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوع معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت به طور يكجا پرداخت مي شود .