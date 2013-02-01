محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیشرفت و موفقیت های کشتی قم در سال جاری تداوم پیدا کرد و از بین کشتی گیرانی که به پیکارهای قهرمانی کشور رده سنی جوانان رشته فرنگی اعزام کرده بودیم، فرنگی کاران قم در جدال با حریفان خود تا کنون دو نشان برنز کسب کرده اند.



وی با بیان اینکه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در جنوب کشور در حال برگزاری است، اضافه کرد: در واقع رقابت های این دوره به میزبانی هیئت کشتی استان ایلام در رشته فرنگی رده سنی جوانان با جدال نزدیک مدعیان از نظر کیفی در سطح بسیار بالایی در حال برگزاری است.



رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: برای حضور در این دوره از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، هشت فرنگی کار قمی نیز در اوزان مختلف به ایلام اعزام شده اند که حاصل تلاش آنها در پایان پیکارهای چهار وزن روز نخست کسب دو نشان برنز و مقام سوم بود.



وی با بیان اینکه نفرات برتر چهار وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوان کشور شامگاه پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه مشخص شدند، بیان کرد: در پایان رقابت های چهار وزن نخست، کشتی گیر اعزامی قم در وزن 74 کیلوگرم با دست پر به کار خود پایان داد و به مقام سوم و نشان برنز دست یافت.



حلوایی عنوان کرد: با برنامه ریزی فدراسیون کشتی، روز نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور در حالی به پایان رسید و نفرات برتر پنج وزن نخست در حالی مشخص شدند که امیرحسین مولایی نفر سوم نوجوانان آسیا در سال 88 موفق به کسب عنوان سوم این رقابت ها شد.



وی ابراز کرد: در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور، فرشاد رستمی کیا از تیم کشتی فرنگی خوزستان بالاتر از سایر رقبا قهرمان شد، امیر شاه پروری از تیم کشتی فرنگی البرز در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمانی را کسب کرد، ضمن اینکه امیرحسین مولایی از تیم کشتی فرنگی اعزامی استان قم همراه با حمید یاراحمدی از لرستان مشترکا سوم و صاحب نشان برنز شدند، در حالی که عنوان پنجم مشترک در این وزن به احسان صفری از کهکیلویه و بویراحمد و صاحب دریایی از مازندران رسید.



رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: همچنین در وزن 96 کیلوگرم یحیی جساس به عنوان نماینده قم در حالی صاحب مقام سوم و نشان برنز شد که میلاد درخشی از کهکیلویه و بویراحمد و علی زنگنه از خوزستان در این وزن مدال های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند.



وی تاکید کرد: با توجه به اینکه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز محسوب می شود، چهره‌های شاخص کشتی فرنگی کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند که هشت نفر آنها فرنگی کاران قم هستند.

