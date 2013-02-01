  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- در حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه 12 جنگنده شرکت داشتند.

- "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که به حمایت از امنیت لیبی متعهد است.

- انفجار در دفتر شرکت ملی نفت مکزیک در مکزیکوسیتی، دست کم 25 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت.

- در انفجاری در بحرین، چند نیروی پلیس زخمی شدند.

- "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر از سند الازهر و کمیته گفتگو برای حل بحران استقبال کرد.

- سازمان ملل متحد از فرار حدود 100 هزار نفر از دارفور در پی درگیری ها در این منطقه خبر دادند.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد از سوریه و رژیم صهیونیستی خواست که از ارتکاب اقدامات تحریک آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند.

- جنبش حماس بر ضرورت تحت فشار گذاشتن رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی تاکید کرد.

- "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس حالت فوق العاده در این کشور را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.

- "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد.

- رژیم صهیونیستی 20 عضو جنبش حماس در کرانه باختری را بازداشت کرد.

کد مطلب 1805311

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