  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 91 مجموعه دو و هفت شامل رشته های پزشکی و رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فردا به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام داوطلبان حـاضر در جلسه آزمـون مجموعه های مذکور در سال 91 ، اعـم از قـبول یا مـردود، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام به ثبت نام کنند.

داوطلبان تا فردا شنبه 14 بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org براساس علاقه، 20 رشته انتخاب کرده و به ترتیب آنها را در سایت ثبت کنند.

در صورتی که داوطلبی انتخابی مغایر با علایق خود داشته باشد، امکان تغییر آن پس از ثبت در سایت و ارزشیابی وجود نخواهد داشت.

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری تا پایان بهمن ماه اعلام خواهد شد و پذیرفته شدگان می توانند در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در واحدهای مربوطه مشغول به تحصیل شوند.
 

کد مطلب 1805318

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