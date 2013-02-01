پرهیز از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت شهری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار مردمی با شهروندان منطقه چهار قم که به مناسبت ایام الله دهه فجر و جشن انقلاب در مسجد المصطفی(ص) منطقه یزدانشهر صورت گرفت اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن مجید، زندگی، منش و رفتار پیامبراسلام(ص) را به عنوان الگو و اسوه بشریت معرفی کرده است.



وی با اشاره به این که کمترین وظیفه ای که ما در قبال شهروندان داریم پاسخ گویی در مورد وظایف خود و خواسته های آن ها است بیان داشت: هر مسئولی موظف است مشکلات، آسیب‌ها و نواقص کارهای خود را پذیرفته و برای حل آن‌ها تدابیری بیاندیشد.



شهردار قم افزود: اگر مسئولان مشکلاتی که در انجام امور وجود دارد را صادقانه با مردم در میان بگذارند مردم می‌پذیرند، به عنوان مثال اگر درباره مشکلات بودجه که ممکن است در هر بخشی وجود داشته باشد شفاف سازی شود، مردم حتما همراهی خواهند کرد.



وی با بیان این که مردم ولایتمدار ما همواره پشتیبان نظام اسلامی بوده و تا کنون در همه زمینه‌ها گوش به فرمان ولایت بودند تصریح کرد: مردم کشور ما همان مردمی هستند در همه فراز و نشیب‌ها ولایت را پشتیبانی کردند، در راه پیروزی انقلاب اسلامی با تحمل رنج‌ها و سختی‌های فروان حادثه 19 دی را آفریدند، در 15 خرداد جانفشانی کردند و سرانجام با اهتمام به ولایت مداری این انقلاب اسلامی را رقم زدند.



ولایت مداری و تدبیر مهمترین مولفه‌های موفقیت هستند



دلبری عنوان کرد: اگر در مذهب، نظام ، مدیریت و همه امور خود ولایت مداری را سرلوحه کار خویش قرار دهیم، در امور تدبیر داشته باشیم و بین مردم و مسوولان همدلی و همفکری ایجاد کنیم، قطعا همه مشکلات بر طرف و موانع از سر راه کنار می رود.



شهردار قم ابراز داشت: مردم دوگانگی‌ها را نمی‌پذیرند، این که مسئولی حرفی بزند و خودش به آنچه گفته عمل نکند موجب بوجود آمدن بی اعتمادی در مردم می شود.



فعالیت‌های شهرداری بر اساس روش‌های علمی صورت می‌گیرد



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: درمدیریت شهری سعی شده به جهت جلوگیری از هزینه های غیرمفید و غیرمرتبط، کارها مبتنی بر روش های علمی انجام شود که تا کنون نتایج مطلوبی را در پی داشته است.



دلبری بیان کرد: همه اقداماتی که در مجموعه مدیریت شهری شکل گرفته در جهت تحقق جهان شهر و آرمان شهری شیعی، دست یافتن به بلد امین و شهری پاک و ایمن بوده است.



وی با اشاره به رونمایی از سند چشم راهبردی مدیریت شهری، که با هدف اعمال روش های مدیریتی کارآمد و مناسب در ام القرای جهان اسلام صورت گرفت، خاطرنشان کرد: تدوین این سند برگرفته از اسناد بالا دستی و در راستای چشم انداز 1404 کشورمی‌باشد که مورد تایید مقام معظم رهبری است.



شهردار قم تصریح کرد: اسناد بالا دستی روایاتی است که ائمه اطهار(ع) در مورد شهر قم دارند، ما همه آن روایت‌ها را احصاء و برای تحقق آن‌ها 21 محور و هدف پیش بینی کرده‌ایم، این بیست و یک محور از جمله اولویت‌های اصلی مدیریت شهری هستند که با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به قم در دستور کار قرار دارند.



بودجه سال 92 بر اساس سند مدیریت راهبردی تدوین شده است



شهردار قم در ادامه با بیان این که برای این بیست و یک اولویت، "طرح اقدام" نوشته شده است افزود: بودجه سال 92 شهر قم نیز مبتنی بر سند مدیریتی و سند راهبردی تدوین شده است.



پرهیز از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت شهری



وی با تاکید بر این که باید به سمتی حرکت کنیم که در مدیریت کلان شهر قم، از اعمال سلیقه افراد فاصله گرفته و از اعمال نظر شخصی پرهیز شود عنوان کرد: در آینده نیزهر کسی مسئولیت مدیریت شهری را به عهده گرفت باید خود را موظف بداند در همه ابعاد مدیریتی خود اعم از عمرانی، ترافیکی، حمل و نقل، اجتماعی، سلامت و ایمن بودن شهر، بر مبنای این سند راهبردی نسبت به مدیریت شهری اقدام کند.



آغاز 680 پروژه شهری در سال جاری



دلبری با بیان این که در شهر قم در سال 91 قریب به 680 پروژه خرد و کلان کلید خورده است ابراز داشت: در سال جاری به طور متوسط روزی 2 پروژه افتتاح شده که 38 مورد آنها مانند بلوار جمهوری اسلامی از پروژه‌های اصلی شهر است.



وی گفت: پروژه بلوار جمهوری اسلامی به طول 1400 متر تا منطقه 2 شهری(نیروگاه) امتداد دارد، منطقه دو و منطقه چهار را به هم متصل می کند و راه اصلی ارتباط غرب و شرق قم است.



شهردار قم یادآور شد: پروژه هایی مانند پارکینگ میدان امام خمینی با ظرفیت دو هزار و 200 اتومبیل، پروژه پیامبراعظم(ص) که اهتمام داریم تا نیمه شعبان سال آینده تکمیل شود، ادامه تونل غدیر، بازگشایی و تکمیل بلوار عمار یاسر تا خیابان شهیدان فاطمی، امتداد خیابان شهید روحانی از میدان قمی تا بلوار 15 خرداد از جمله پروژه هایی است که به صورت شبانه روزی فعال است و امیدواریم با همدلی مردم به زودی به اتمام برسد.



وی در پایان با بیان این که شهرداری آماده پاسخ گویی به سئوالات و رسیدگی به مشکلات شهروندان منطقه 4 می‌باشد گفت: امیدواریم بتوانیم طوری به وظایف خود عمل کنیم که موجب رضایت کریمه اهل بیت (علیها السلام) باشد.

