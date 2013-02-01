ورزش گلف فاقدامکانات زیرساختی استاندارد در گیلان است

محسن خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود مشکلات و نبود امکانات زیرساختی با تلاش و همدلی اعضای هیئت گلف خوشبختانه در مدت کوتاهی فعالیت های این هیئت در سطح استان رشد چشمگیری داشته است.

وی اظهارداشت: به رغم اینکه ورزش گلف ورزشی است که با طبیعت و فضای سبز سازگاری کامل داشته از اینرو استان گیلان ظرفیت های لازم برای توسعه و گسترش این رشته ورزشی را دارد.

رئیس هیئت گلف گیلان همچنین با اشاره به نیاز استان به داشتن زمین گلف استاندارد گفت: گلف تنها ورزشی که در رده دیپلمات ها و سفرا تحت عنوان ( جام دیپلمات ها ) در سطح دنیا برگزار می شود که این امر باعث توسعه گردشگری و ارزآوری بالا برای کشورهای برگزار کننده این مسابقات خواهد بود.

وی افزود: با تخصیص زمین و امکانات لازم این هیئت آمادگی دارد جام دیپلمات ها را در دوره آتی در این استان برگزار کند.

خاکزاد در ادامه با اشاره به توافقات اولیه اداره کل ورزش و جوانان گیلان برای اختصاص زمین 11 هکتاری به هیئت گلف استان اظهارداشت: متاسفانه به دلیل کمبود زمین هیئت تیراندازی و هیئت اتومبیلرانی نیز خواستار تخصیص همین زمین به هیئت های خود هستند که نیاز است مسئولان توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.

وی با اشاره به نبود امکانات زیرساختی استاندارد در ورزش گلف گفت: تمامی هیئت های ورزشی در سطح شهرستان ها واجد امکانات و سالن ورزشی هستند ولی هیئت گلف استان امکانات خاصی ندارد.

رئیس هیئت گلف گیلان یادآورشد: گسترش ورزش گلف در استان با تخصیص امکانات لازم و ساخت زمین استاندارد با همکاری و همت مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد.