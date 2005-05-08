عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با "مهر" : مطبوعات و كتاب سالمترين ابزار ترويج فرهنگ ديني هستند

غلامرضا ميرزايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : كتاب و مطبوعات و در واقع تمام آثار مكتوب ، همواره در انتقال انديشه و فرهنگ و همچنين ارتقاء اين مباني در ميان اقشار مختلف مردم هر جامعه اي نقش مؤثري داشته و بهره گيري از اين ابزار، بخوبي مي تواند در راستاي ترويج فرهنگ مؤثر واقع شود .

وي با اشاره به اينكه در ايران اسلامي كتاب از جايگاه خاصي برخوردار است ، گفت : طي ده سال اخير كتاب مهمترين ابزار به منظور حفظ فرهنگ و مفاهيم ديني و همچنين گسترش آن بوده است ، البته اخيرا بدليل گسترش تكنولوژي و ظهور ابزارهاي متنوع تبليغاتي و اطلاع رساني ، نقش كتاب كمي كمرنگ شده ولي هنوز هم كتاب سالم ترين و مؤثرترين نقش را در فرهنگ سازي و تنوير افكار عمومي بر عهده دارد .

ميرزايي در اين مورد نقش سازنده نشريات را نيز يادآورشد و با اشاره به اينكه نشريات مختلف نيز به دليل رسوخ در ميان مردم و داشتن مخاطبان بسيار، تأثير بسزايي درفرهنگ سازي و اشاعه مباني ديني و معنوي جامعه دارند ، گفت : چنانچه دقت لازم در تهيه و تأليف كتاب و نشريات ، بكارگرفته شود ، اين دو مي توانند به عنوان سالمترين ابزار در راستاي ترويج و تبيين مفاهيم ديني و فكري در تمام سطوح جامعه ، بكار گرفته شده و انتقال دهنده و مروج اصول و مباني دين مبين اسلام باشند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي رشد كيفي كتابهاي ديني را نامطلوب اعلام كرد و افزود : كتابهاي بسياري طي سالهاي اخير در حوزه دين به چاپ رسيده و منتشر شده است اما متأسفانه در نگارش و تهيه آنها دقت نظر لازم صورت نگرفته و به همين دليل هم اين آثار از كيفيت و بار معنوي لازم برخوردار نيستند .

وي در مورد نشريات نيز گفت : مطبوعات تخصصي حوزه دين در كشور اسلامي ايران بسيار كم منتشر مي شود كه آنها نيز از مخاطبان لازم برخوردار نيستند ، ديگر مطبوعات عام نيز عليرغم اينكه از مخاطب كافي برخوردار بوده و مي توانند مؤثر واقع شوند ، پرداختي كمرنگ و حاشيه اي به مباني و مباحث ديني دارند .

ميرزايي با تأكيد بر ضرورت تجديد نظر و بازنگري در شيوه نگارش كتاب و تهيه مطلب براي مطبوعات و نشريات مختلف ، به منظور ارتقاء سطح كيفي مطالب تهيه شده ، گفت : فعالان اين دو عرصه مي بايست به منظور فعاليت مناسب در راستاي رسالتهايي كه بر عهده دارند ، مفاهيم ديني را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند .