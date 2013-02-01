برگزاری کلاس های گلف و مینی گلف در زمین گلف هتل کادوس رشت

حسین خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه علاقه مندان می توانند از امکانات آموزشی و لوازم ورزشی گلف بهره مند شوند، افزود: آموزش گلف از سنین کودکی یکی از راه های گسترش این ورزش است.

وی اظهارداشت: همچنین توسعه ورزش در قالب فعالیت های فرهنگی یکی از اهداف و برنامه های هیئت گلف در سطح استان است.

دبیر کارگروه توسعه گلف گیلان گفت: این هیئت در نظر دارد با استفاده از قابلیت های ورزشی، فعالیت های فرهنگی از جمله دیدار اعضای هیئت گلف با مددجویان آسایشگاه سالمندان و معلولان رشت و پرورشگاه مژدهی و برگزاری مسابقات مینی گلف را به انجام رساند.

وی همچنین تصریح کرد: مکاتبه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با هدف راه اندازی انجمن گلف و مینی گلف از دیگر برنامه های توسعه ای و ترویج ورزش گلف در سطح استان است.

خاکزاد با اشاره به فعالیت های این هیئت و انجام مقدمات اولیه برای تخصیص دو هزار متر مربع زمین برای احداث زمین مینی گلف در سایت مسکن مهر رشت‌ یادآورشد: نیاز به توسعه زیرساخت ها و تهیه امکانات آموزشی و تجهیزات ورزشی گلف در سطح استان یکی از خواسته های این هیئت از مسئولان و نهادهای مربوطه است.