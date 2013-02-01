5.9 میلیارد ریال برای برقی کردن چاههای کشاورزی روستایی آمل اختصاص یافت

سهراب آذرگون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان دبی آب هر یک از این چاهها به طور متوسط 25 تا 35 لیتر در ثانیه بوده و با برقی شدن این چاهها ظرفیت استحصال آب به شالیزارها بیشتر می شود.

وی افزود: برقی کردن چاه های کشاورزی در کاهش هزینه های تامین سوخت کشاورزان و فراهم شدن بیشتر شالیزارهای این روستاها از آب مطمئن در زمان خشکسالی و کشت دوم، سبب کاهش هزینه ها برای کشاورزان می شود.

آذرگون از بهره برداری 10 طرح حفر، تجهیز و برقی کردن چاه کشاورزی روستایی در شهرستان آمل در نخستین روز از دهه مبارکه فجر خبر داد.

وی گفت: این طرحها به صورت همزمان در روستاهای مرزنگو، سراج‌ محله، شهنه‌کلا، شاهکلای سورک، کچپ علیا، کاسمده، تازه آباد و کمدره بهره برداری شد.

وی افزود: با بهره برداری از این طرحها، آب مورد نیاز بیش از 535 هکتار از شالیزارهای این روستاها با سامانه جدید انتقال آب به مزارع کشاورزی تامین خواهد شد.

شهرستان آمل بیش از 37 هزار هکتار شالیزار دارد و سالانه حدود 200 هزار تن برنج در کشت اول و دوم تولید و به بازارهای مصرف کشور عرضه می کند.