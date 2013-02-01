25 پروژه ورزشی سفر دولت در گلستان بهره برداری می شود

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود فضاهای ورزشی و ایجاد زیر ساختها از مهمترین عوامل رشد و ارتقای ورزش بوده که الحمد الله با توجه و عنایت هیئت مهرورز و عدالت گستر دولت نهم و دهم این امر محقق شده و ما شاهد رشد چشمگیری در این زمینه هستیم.

مدیر کل ورزش و جوانان از ورزش به عنوان مقوله ای حساس ، خطیر و بسیار مهم عنوان کرد و از میادین ورزش به عنوان میدان سازندگی روح و تن و جسم نام برد.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم درست برنامه ریزی کنبم و بخواهیم جامعه ای سالم و سرشار از نشاط و شادابی داشته باشیم باید به ورزش و جوانانمان توجه ویژه ای کنیم چرا که هر چه به مقوله ورزش توجه بیشتری شود بهتر ، راحتتر و دقیق تر می توانیم مسیر رشد و تکامل را طی کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به مصوبات ورزشی سفرهای هیئت دولت به گلستان گفت: دولت به مقوله ورزش توجه ویژه ای داشته و سعی کرده است تا با ایجاد فضاهای ورزشی در سراسر کشور بخصوص مناطق محروم در راستای رشد و ارتقاء ورزش قدم بردارد.

پاشا از ورزش به عنوان یکی از مهمترین ابزارها نام برد که به بهترین و موثرترین وجه می تواند در نشر و توسعه شعائر اسلام مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان گلستان در ادامه با اشاره به توطئه های دشمنان بیان کرد: امروزه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اساس و بنیان که همان ولایت فقیه را هدف گرفته اند لذا باید همه بخصوص جوانان و ورزشکاران که محبوبیت خاص و جایگاه ویژه ای در جامعه دارند هوشیار باشند.