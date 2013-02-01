لایحه بودجه 92 این هفته تحویل مجلس می شود

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس بیان داشت: قرار بر این شد تا دولت اوایل هفته پیش رو لایحه بودجه 92 را تقدیم مجلس کند.

وی عنوان کرد: با توجه به تاخیر دولت در ارائه قانون بودجه به مجلس؛ در زمان باقی مانده لایحه دو دوازدهم جهت تصویب در باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

جراره اظهارداشت: دو ماه و نیم زمان برای بررسی لایحه بودجه 92 زمان نیاز است که در زمان باقی مانده سال جاری امکان بررسی کامل وجود ندارد و به احتمال فراوان در سال آینده لایحه بودجه توسط مجلس و کمیسیون های تخصصی به صورت شبانه روزی مورد بررسی و تصویب نهایی خواهد شد.