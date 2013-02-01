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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

جراره به مهر خبر داد:

لایحه بودجه 92 این هفته تحویل مجلس می شود

لایحه بودجه 92 این هفته تحویل مجلس می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم و حاجی آباد از تحویل لایحه بودجه 92 اوایل هفته پیش رو توسط دولت به مجلس می شود.

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس بیان داشت: قرار بر این شد تا دولت اوایل هفته پیش رو لایحه بودجه 92 را تقدیم مجلس کند.

وی عنوان کرد: با توجه به تاخیر دولت در ارائه قانون بودجه به مجلس؛ در زمان باقی مانده لایحه دو دوازدهم جهت تصویب در باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

جراره اظهارداشت: دو ماه و نیم زمان برای بررسی لایحه بودجه 92 زمان نیاز است که در زمان باقی مانده سال جاری امکان بررسی کامل وجود ندارد و به احتمال فراوان در سال آینده لایحه بودجه توسط مجلس و کمیسیون های تخصصی به صورت شبانه روزی مورد بررسی و تصویب نهایی خواهد شد.

 

کد مطلب 1805345

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