جاده های شهرستان کوهرنگ مملو از مسافر/ راه اندازی پیست اسکی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش قابل توجه برف در شهرستان کوهرنگ و راه اندازی پیست اسکی کوهرنگ مسافران زیادی را به شهرستان کوهرنگ کشانده است.

هم اکنون جاده های مواصلاتی به شهرستان کوهرنگ مملو از مسافران زمستانی است که در حال حرکت به شهرستان کوهرنگ هستند.

در روی باربند بسیاری از خودروها چوب های اسکی دیده می شود که نشان از این دارد این مسافران برای انجام ورزشهای زمستانی قصد سفر به این منطقه را دارند.

همچنین تعدادی از خودروها نیز تیوپ بر روی خودرو خود بسته اند و راهی این منطقه هستند.

تعدادی از خانواده های مسافر نیز در ورودی شهرکرد در کنار پارک لاله شهرکرد توقف کرده اند و در حال خوردن صبحانه هستند.

هم اکنون شهرستان کوهرنگ در اثر بارش شدید برف در شب گذشته به یکی از زیباترین مناطق کشور تبدیل شده است.

ماشین آلات راهداری شهرستان کوهرنگ از نیمه های شب گذشته شروع به برف روبی وآماده سازی جاده ها و محور های مواصلاتی به شهر چلگرد کوهرنگ کرده اند تا مشکلی برای مسافران در ورود به این شهر توریستی ایجاد نشود.

یکی از مسافران چهارمحال و بختیاری در کنار پارک لاله شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما از استان اصفهان وارد استان چهارمحال و بختیاری شده ایم و قصد سفر به شهرستان کوهرنگ را داریم.

وی گفت: جاذبه ای زیبای شهرستان کوهرنگ و پیست اسکی این شهرستان بسیار جذاب و دیدنی است و ما برای استفاده از پیست اسکی ودیدن جاذبه ها به این منطقه سفر می کنیم.

هم اکنون بالابرهای پیست اسکی کوهرنگ راه اندازی شده است و تعدادی از ورزشکاران در حال بالا رفتن از ارتفاعات هستند.

لحظه به لحظه ورود مسافران به شهرستان کوهرنگ در حال افزایش است و رانندگان خودروها هر یک در حال پیدا کردن جایی برای پارک هستند.

پلیس راه هم در نقاط مختلف جاده های مواصلاتی به سمت شهر چلگرد مستقر شده است تا در حل مشکلات مسافران در تردد کمک کند.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان کوهرنگ با اشاره به راه اندازی پیست اسکی کوهرنگ اظهار داشت: برف قابل توجه ای در شب گذشته در این منطقه بر روی زمین نشسته است.

علیرضا بدری ادامه داد: ماشین برف کوب پیست برف را برای اسکی کردن مناسب سازی کرده است و هم اکنون مسافران در حال استفاده از پیست اسکی هستند.

وی ادامه داد: مسافران در استفاده از پیست اسکی مشکلی ندارند و استقبال از این پیست هر لحظه در حال افزایش است.

وی بیان داشت: شهرستان کوهرنگ دارای ورزشکاران اسکی بازتوانمندی است که در آموزش اسکی به تعدادی از مسافران که مهارت کمی دارند مشغول به فعالیت هستند.