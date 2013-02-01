  1. سیاست
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

یونسی در گفتگو با مهر:

اعتدال ویژگی مهم دکتر حبیبی بود

اعتدال ویژگی مهم دکتر حبیبی بود

وزیر اسبق اطلاعات تشییع جنازه دکتر حبیبی را نشانگر وحدت ملی دانست و گفت: اعتدال ویژگی مهم دکتر حبیبی بود.

 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی در حاشیه مراسم تشییع دکتر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص شخصیت دکتر حبیبی گفت: ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشته و جزو شخصیت های طراز اول بودند و تا روزهای آخر دست از فعالیت بر نداشت.

وی دانش، خرد و هوش و روحیه اعتدالی دکتر حبیبی را مهمترین ویژگی وی دانست و افزود: این ویژگی های ممتاز سبب شده همه شخصیت های فراجناحی با گرایش های سیاسی مختلف به ایشان علاقه داشته باشند.

وزیر پیشین اطلاعات افزود: همان طور که می بینیم تشییع جنازه دکتر حبیبی نشان دهنده وحدت ملی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ای کاش بقیه مسئولان از ایشان عبرت بگیرند و مثل ایشان فعالیت سیاسی کنند و مانند ایشان فعالیت سیاسی کرده و در حیات و مماتشان الهام بخش همه مردم باشند.
 




 

کد مطلب 1805357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها