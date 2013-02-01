اعتدال ویژگی مهم دکتر حبیبی بود

علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در دولت خاتمی در حاشیه مراسم تشییع دکتر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص شخصیت دکتر حبیبی گفت: ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری داشته و جزو شخصیت های طراز اول بودند و تا روزهای آخر دست از فعالیت بر نداشت.



وی دانش، خرد و هوش و روحیه اعتدالی دکتر حبیبی را مهمترین ویژگی وی دانست و افزود: این ویژگی های ممتاز سبب شده همه شخصیت های فراجناحی با گرایش های سیاسی مختلف به ایشان علاقه داشته باشند.



وزیر پیشین اطلاعات افزود: همان طور که می بینیم تشییع جنازه دکتر حبیبی نشان دهنده وحدت ملی است.



وی در پایان خاطر نشان کرد: ای کاش بقیه مسئولان از ایشان عبرت بگیرند و مثل ایشان فعالیت سیاسی کنند و مانند ایشان فعالیت سیاسی کرده و در حیات و مماتشان الهام بخش همه مردم باشند.









