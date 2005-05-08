تبيين شباهتهاي ميان متون مقدس اسلام و ديگر اديان ابراهيمي از سوي يك روحاني مسلمان آمريكايي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "يوسف استس" كشيش كاتوليك اسبق و روحاني مسلمان كنوني در سخنراني خود درباره قرآن و انجيل صحبت كرد و بر حقايق الهياتي اين دو متن مقدس تأكيد كرد.

وي گفت، يكي از شباهتهاي بزرگ استفاده از نام آدم در متون يهوديت، مسيحيت و مسلمانان است.

"استس" كه آخرين بار در سال 1992 از دانشكده تگزاس در آرلينگتون ديدار كره بود گفت، او در سال 1991 قرآن را به صورت كامل خوانده و اقدام به سهيم كردن تجربه خود با ديگران در سراسر ايالات متحده كرد.

نشريه اينترنتي شورتهورن به نقل از او نوشت، روشي كه مومنان به واسطه آن با خداوند رابطه پيدا مي كنند يكي از تفاوتهاي اصلي در يافتن رستگاري در ميان اين سه دين ابراهيمي است. دين يهود با تاريخ مشترك و دين مسيحيت با پذيرفتن و دوست داشتن خداوند و اسلامي با اطلاعات پيوند دارند.

وي افزود، هركس مي تواند از طريق اظهارايمان در پيروي از اصول اسلامي مسلمان شود. اين امر مستلزم به جاي آوردن روزه ، نمازيوميه و زيارت مكه است كه به عنوان اركان زندگي معنوي يك مسلمان در نظر گرفته شده است.

انجمن دانشجويان مسلمانان از "استس" دعوت كرده بود پيش از سخنراني امامت نمازجماعت در اين دانشگاه را برعهده گيرد.

عده اي از دانشجويان با اشاره به آمارهاي اينترنتي كه حكايت از افزايش تعداد مسلمانان در سال 1935 از210 ميليون به 6/1 ميليارد دارد گفتند، "استس" براي مبارزه با اطلاعات نادرست درباره اسلام به اين دانشكده دعوت شده بود، چرا كه در ميان ديگر اديان، اسلام بيش از آنها دچار سوء تعبير شده است.