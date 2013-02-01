دکتر حبیبی در گرو اسلام ، نظام و جمهوری اسلامی بود

محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تشییع دکتر حسن ابراهیم حبیبی در بنیاد ایرانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت دکتر حبیبی از پیش از انقلاب آغاز شد . در ادامه این مسیر تا تشکیل جمهوری اسلامی و همراهی با علمای بزرگ اسلام حضور در دولت ، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ، حضوری با وقار و متانت داشت.



وی افزود: تاسیس بنیاد ایرانشناسی شجره طیبه ای است که موجب خدمات بسیاری در جهان اسلام شده است.



شریعتمداری شخصیت حبیبی را در گرو اسلام و جمهوری اسلامی دانست و گفت: شعر ایشان در خصوص ایران نشان از علاقه وی به این مرز و بوم بوده است که بیانگر شخصیت همه جانبه وی است.



وی در ادامه اضافه کرد: من افتخار دارم در دوره ای از عمرم را در خدمت ایشان بوده و با وی همکاری کرده ام و درس های بسیاری گرفته ام.