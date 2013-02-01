محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تشییع دکتر حسن ابراهیم حبیبی در بنیاد ایرانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت دکتر حبیبی از پیش از انقلاب آغاز شد . در ادامه این مسیر تا تشکیل جمهوری اسلامی و همراهی با علمای بزرگ اسلام حضور در دولت ، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ، حضوری با وقار و متانت داشت.
وی افزود: تاسیس بنیاد ایرانشناسی شجره طیبه ای است که موجب خدمات بسیاری در جهان اسلام شده است.
شریعتمداری شخصیت حبیبی را در گرو اسلام و جمهوری اسلامی دانست و گفت: شعر ایشان در خصوص ایران نشان از علاقه وی به این مرز و بوم بوده است که بیانگر شخصیت همه جانبه وی است.
وی در ادامه اضافه کرد: من افتخار دارم در دوره ای از عمرم را در خدمت ایشان بوده و با وی همکاری کرده ام و درس های بسیاری گرفته ام.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر بازرگانی دولت اصلاحات گفت: شخصیت دکتر حبیبی در گرو اسلام، نظام و جمهوری اسلامی بود و افتخار می کنم که دوره ای از عمرم را در خدمت ایشان بوده ام.
محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم تشییع دکتر حسن ابراهیم حبیبی در بنیاد ایرانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت دکتر حبیبی از پیش از انقلاب آغاز شد . در ادامه این مسیر تا تشکیل جمهوری اسلامی و همراهی با علمای بزرگ اسلام حضور در دولت ، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ، حضوری با وقار و متانت داشت.
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