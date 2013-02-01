جزئیات امضای بزرگترین قرارداد نفتی ایران در خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره مهمترین اقدامات توسعه ناوگان دکل‌های حفاری نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس، گفت: در حال حاضر 24 دستگاه دکل و جک آپ دریایی در میادین نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس فعال هستند.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه از این تعداد دکل، فقط 14 دستگاه جک آپ پیشرفته برای حفاری در میادین فراساحلی نفت و گاز کشور مشغول به کار هستند، اظهار داشت: با این وجود برای تحقق اهداف افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز به زودی یکی از بزرگترین قراردادهای تامین دکل حفاری امضا خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه پس از توسعه فازهای پارس جنوبی، بزرگترین پروژه توسعه و افزایش ظرفیت نفت و گاز در حوزه فلات قاره در خلیج فارس در حال اجرا است، تصریح کرد: به منظور اجرای طرح توسعه و حفاری چاه‌های جدید نفت و گاز قراردادهایی با شرکت‌های ایرانی در حال امضا است.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با اشاره به امضای قرارداد یک میلیارد و 200 میلیون دلاری با شرکت پتروگلوبال، تبیین کرد: هدف از این قرارداد جدید تامین چهار دستگاه دکل جدید و پیشرفته حفاری در میادین نفت و گاز منطقه خلیج فارس است.

وی از این قرارداد 1.2 میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین قرارداد حفاری نفت و گاز در سطح منطقه خلیج فارس یاد کرد و افزود: پتروگلوبال تاکنون یک دستگاه حفاری خشکی در میدان قشم مستقر کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با یادآوری اینکه این دکل جدید حفاری خشکی یکی از مدرن و پیشرفته ترین دستگاه‌های حفاری صنعت نفت کشور به شمار می رود، خاطرنشان کرد: تا چند روز آینده با استقرار کامل این دکل، عملیات حفاری میدان گازی گورزین در جزیره قشم آغاز خواهد شد.