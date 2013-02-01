ظرفیت فراوانی برای ارتقاء مناسبات ایران و ترکیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار ابتدا سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از تحولات و دستاورهای مهم 5 سال اخیر در روابط دو کشور را ارائه و تاکید کرد که حسن نیت و حمایت های مقامات عالیه دو کشور نقش بسزایی در پیشبرد مناسبات ایفا کرده است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حجم گسترده تبادل هیات های رسمی و افزایش چشمگیر حجم روابط تجاری دو کشور و عبور از مرز 20 میلیارد دلار در سال 2012، تاکید کرد که دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه نمونه روشن مناسبات حسن همجواری و مودت و تفاهم را به منطقه معرفی کرده اند.

عبدالله گل نیز با تقدیر از تلاشهای چند ساله سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شخصا از نزدیک تحولات روابط با کشور برادر ایران را پیگیری کرده ام و خوشحالم که در مقطع ماموریت شما شاهد پیشرفتهای کم نظیری در مناسبات دو کشور بودیم . با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله با برادرم احمدی نژاد دیدار های بسیار صمیمانه ای داشتم و معتقدم که ظرفیت فراوانی برای ارتقاء مناسبات دو کشور وجود دارد.



وی ضمن ابراز نگرانی از طولانی شدن برخی بحرانها و مشکلات منطقه تاکید کرد که ایران و ترکیه با ظرفیت های گسترده خود می توانند در حل این مشکلات تاثیرگذار باشند.



عبدالله گل در پایان این ملاقات ابراز امیدواری کرد که مناسبات دوستانه و برادرانه میان دو کشور همچنان تداوم یافته و از تمامی ظرفیت های موجود برای تعمیق این مناسبات بهره گیری شود.