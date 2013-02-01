  1. سیاست
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

گل در دیدار حسین پور؛

ظرفیت فراوانی برای ارتقاء مناسبات ایران و ترکیه وجود دارد

ظرفیت فراوانی برای ارتقاء مناسبات ایران و ترکیه وجود دارد

رئیس جمهور ترکیه در دیدار خداحافظی سفیر ایران در آنکارا نسبت به ارتقا مناسبات دو کشور ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار ابتدا سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از تحولات و دستاورهای مهم 5 سال اخیر در روابط دو کشور را ارائه و تاکید کرد که حسن نیت و حمایت های مقامات عالیه دو کشور نقش بسزایی در پیشبرد مناسبات ایفا کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حجم گسترده تبادل هیات های رسمی و افزایش چشمگیر حجم روابط تجاری دو کشور و عبور از مرز 20 میلیارد دلار در سال 2012، تاکید کرد که دو کشور دوست و برادر ایران و ترکیه نمونه روشن مناسبات حسن همجواری و مودت و تفاهم را به منطقه معرفی کرده اند.

عبدالله گل نیز با تقدیر از تلاشهای چند ساله سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: شخصا از نزدیک تحولات روابط با کشور برادر ایران را پیگیری کرده ام و خوشحالم که در مقطع ماموریت شما شاهد پیشرفتهای کم نظیری در مناسبات دو کشور بودیم . با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله با برادرم احمدی نژاد دیدار های بسیار صمیمانه ای داشتم و معتقدم که ظرفیت فراوانی برای ارتقاء مناسبات دو کشور وجود دارد.
 
وی ضمن ابراز نگرانی از طولانی شدن برخی بحرانها و مشکلات منطقه تاکید کرد که ایران و ترکیه با ظرفیت های گسترده خود می توانند در حل این مشکلات تاثیرگذار باشند.
 
عبدالله گل در پایان این ملاقات ابراز امیدواری کرد که مناسبات دوستانه و برادرانه میان دو کشور همچنان تداوم یافته و از تمامی ظرفیت های موجود برای تعمیق این مناسبات بهره گیری شود.

کد مطلب 1805365

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