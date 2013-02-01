ارائه لایحه بازنشستگی آتش نشانان بعد از 25 سال خدمت به شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به سخت بودن شغل آتش نشانان ، تصمیم به ارائه این لایحه به شورای شهر گرفته شد . آتش نشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شوند که در این لایحه از شورای شهر خواسته شده این افراد نیز در زمره مشاغل سخت قلمداد شوند تا قانون بازنشستگی بعد از 20 یا 25 سال خدمت نیز برای آن ها به اجرا درآید.

وی افزود : هم اکنون کارشناسی در این خصوص در حال انجام است و بعد از قطعی شدن نتایج ، به شورا ارائه خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری با بیان اینکه بعضی مشاغل دیگر همچون کارگران حوزه پسماند نیز به دلیل شرایط کاری جزو مشاغل سخت محسوب می شوند اظهار کرد : این مشاغل نیز قابل پیگیری هستند البته بعضی کارگران تحت پوشش قانون استخدامی سازمان تامین اجتماعی هستند که پیگیری این موضوع نیازمند انجام مکاتبه با تامین اجتماعی و طی کردن فرآیند اجرایی است و بار مالی بسیار سنگینی دارد.

عبداللهی گفت : عمده نیروهای آتش نشان تحت پوشش صندوق بازنشستگی شهرداری هستند .