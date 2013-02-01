فرنگی کاران کشورمان وارد استانبول شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی جام وهبی امره ترکیه طی روزهای 14 و 15 بهمن‌ماه و به عنوان مرحله اول رقابتهای جایزه بزرگ فیلا در رشته کشتی فرنگی در شهر استانبول برگزار می‌شود.

در مسابقات کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه، کشتی گیرانی از کشورهای ترکیه، ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، بلاروس، ازبکستان، یونان، صربستان، گرجستان، تونس و اتریش حضور دارند.

به نفرات اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 2000، 1000 و 500 دلار جایزه نقدی اهدا خواهد شد. به گفته حمزه یرلی کایا رئیس فدراسیون کشتی ترکیه این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی این کشور را نیز دارد.

رقابتهای اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم فردا شنبه و مسابقات اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم روز یکشنبه با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش اسامی تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا و سامان عبدولی

60 کیلوگرم: محمود پاپی

66 کیلوگرم: رامین طاهری و محمد کریمی

74 کیلوگرم: پیام بویری

84 کیلوگرم: علی قیطاسی و یوسف قادریان

96 کیلوگرم: سامان نوروزی

120 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده

مربیان: ایرج اسفندیاری‌فر، محمدی علی چمیانی و مهرداد اسفندیاری‌فر

داور: ابراهیم کریمی

سرپرست: حسام الدین جعفری