پاسخ به تجاوز اسرائیل را حق خود می دانیم / شورای امنیت واکنش نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "ورلد نیوز " استرالیا با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه سوریه در پی حمایت های ایران و روسیه از سوریه در برابر حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی نوشت : حمایتهای ایران و روسیه سبب شده است که دولت سوریه، اسرائیل را تهدید به حملات تلافی جویانه کند.

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد : مسئولیت این حملات متوجه اسرائیل و حامیانش است و سوریه دفاع از خود، تمامیت و خاکش را حق خود می داند.

همچنین در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که اقدام رژیم اسرائیل را محکوم کند و تضمین دهد که دیگر چنین حملاتی تکرار نخواهد شد.

این سایت با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی توسط ایران و روسیه و اعلام اینکه چنین اقداماتی می تواند درگیری های سوریه را به فراتر از مرزهای سوریه بکشاند، نوشت : سوریه در پی حمایت های متحدانش، اسرائیل را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد.