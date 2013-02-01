  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

سوریه :

پاسخ به تجاوز اسرائیل را حق خود می دانیم / شورای امنیت واکنش نشان دهد

پاسخ به تجاوز اسرائیل را حق خود می دانیم / شورای امنیت واکنش نشان دهد

در پی تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، دمشق با تاکید بر حق مشروع خود برای پاسخ به این تجاوز، خواستار تضمین شورای امنیت برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "ورلد نیوز " استرالیا با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه سوریه در پی حمایت های ایران و روسیه از سوریه در برابر حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی نوشت : حمایتهای ایران و روسیه سبب شده است که دولت سوریه، اسرائیل را تهدید به حملات تلافی جویانه کند.

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد : مسئولیت این حملات متوجه اسرائیل و حامیانش است و سوریه دفاع از خود، تمامیت و خاکش را حق خود می داند.

همچنین در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که اقدام رژیم اسرائیل را محکوم کند و تضمین دهد که دیگر چنین حملاتی تکرار نخواهد شد.

این سایت با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی توسط ایران و روسیه و اعلام اینکه چنین اقداماتی می تواند درگیری های سوریه را به فراتر از مرزهای سوریه بکشاند، نوشت : سوریه در پی حمایت های متحدانش، اسرائیل را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرد. 

کد مطلب 1805374

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