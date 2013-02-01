530 دستگاه کمباین برداشت برنج در اختیار کشاورزان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی صبح جمعه در مراسم بهره برداری همزمان از 95 طرح کشاورزی در بهشهر اظهار داشت: مازندران دارای قابلیت های متعددی در بخش کشاورزی است که باید از این توانمندی ها برای کاهش واردات محصولات غذایی و کشاورزی به کشور استفاده کرد.

وی گفت: واگذاری ماشین آلات برداشت برنج از جمله طرح هایی بوده که اجرای آن از سالهای گذشته آغاز و تاکنون 530 دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج در اختیار شالیکاران مازندرانی قرار گرفت.

طاهایی اظهار داشت: گسترش هر چه بیشتر کشاورزی با تاکید بر استفاده از علم روز می تواند نقش تاثیرگذاری در رسیدن کشور به توسعه پایدار داشته باشد.

وی بیان داشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی که نمی توانند شاهد پیشرفت روز افزون ایران باشند، پس از ناامیدی از تمام حربه ها، تحریم اقتصادی همه جانبه را در دستور کار خود قرار دادند.

استاندار مازندران افزود: یکی از نگرانی های ایجاد شده برای شاغلان صنعت دام و طیور، تحریم ورود مواد اولیه تولید غذای دام و طیور بوده که با بهره مندی از ظرفیت های فراوان کشور می توانیم این مشکلات را همانند همیشه به فرصتی مناسب برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم.

همزمان با دهه مبارک فجر، 95 طرح کشاورزی در شهرهای مختلف مازندران به طور همزمان و با افتتاح مرغداری گوشتی 80 هزار قطعه ای بهشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.