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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

آخرين عاشق درپايان راه توليد

فيلم سينمايي - تلويزيوني "آخرين عاشق " به كارگرداني ونويسندگي رضا رنجبر در مرحله تدوين است . ساخت اين فيلم اول خرداد ماه به اتمام مي رسد .

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر اين فيلم كه ازمضموني اجتماعي برخورداراست درحال حاضر درسازمان سينمايي فجرتوسط رضا رنجبر تدوين مي شود.

فيلمبرداري " آخرين عاشق " از20 اسفند ماه آغاز شده است واواخر فروردين ماه به اتمام رسيد وهمچنين فيلم درلواسان و تهران فيلمبرداري شده است .

اين فيلم داستان يك قاچاقچي انسان را به تصوير مي كشد كه چند جوان را ازكشور خارج مي كند .دراين فيلم همه بازيگران آماتورهستند .

فيلم سينمايي تلويزيوني "آخرين عاشق" به تهيه كنندگي عبدالرضا ساعتچي فرد ساخته مي شود وعواملي چون رامين اشراقي (تصويربردار) بابك جايز (صدابردار) اميد حجت( آهنگساز) طراح گريم (كيخسرو بامي ) پژمان سويزي (مديرتوليد ) مريم بهروان (منشي صحنه ) و.. درآن حضور دارند .

 

کد مطلب 180538

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