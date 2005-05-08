آخرين عاشق درپايان راه توليد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر اين فيلم كه ازمضموني اجتماعي برخورداراست درحال حاضر درسازمان سينمايي فجرتوسط رضا رنجبر تدوين مي شود.
فيلمبرداري " آخرين عاشق " از20 اسفند ماه آغاز شده است واواخر فروردين ماه به اتمام رسيد وهمچنين فيلم درلواسان و تهران فيلمبرداري شده است .
اين فيلم داستان يك قاچاقچي انسان را به تصوير مي كشد كه چند جوان را ازكشور خارج مي كند .دراين فيلم همه بازيگران آماتورهستند .
فيلم سينمايي تلويزيوني "آخرين عاشق" به تهيه كنندگي عبدالرضا ساعتچي فرد ساخته مي شود وعواملي چون رامين اشراقي (تصويربردار) بابك جايز (صدابردار) اميد حجت( آهنگساز) طراح گريم (كيخسرو بامي ) پژمان سويزي (مديرتوليد ) مريم بهروان (منشي صحنه ) و.. درآن حضور دارند .
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