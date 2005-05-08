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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۸:۲۲

با مقاله اي از مصطفي ملكيان

سيزدهمين شماره مجله تخصصي اخبار اديان منتشر شد

سيزدهمين شماره مجله تخصصي اخبار اديان كه نخستين شماره آن در سال جديد است، در 120 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در سرمقاله اين شماره كه به قلم مدير مسئول آن نوشته شده آمده است : درگذشت پاپ ژان پل دوم براي همه اهل فكر و فرهنگ بخصوص براي آنها كه در حوزه گفتگوي دين فعال بودند، يك حادثه تلخ بود. وي يكي از كساني بود كه بخوبي خطرات مشتركي كه اديان را تهديد مي‌كند، شناخت و با باز كردن باب گفتگو با ساير اديان راه مقابله با خطرات وتهديدات را گشود.

در ادامه اين سرمقاله آمده است : ژان پل دوم پس از رسيدن به مقام رهبري واتيكان از قدرت معنوي و اجرايي خود براي گفتگو با اديان ديگر استفاده كرد و خود در اجلاس‌هايي كه به همين منظور بر پا مي‌كرد، شركت و بر ديالوگ به عنوان راه سربلندي و موفقيت اديان تأكيد داشت. سفرهاي او به كشورهاي اسلامي و حتي براي اولين بار ورود به مسجد، از نمونه‌هاي اصرار عملي پاپ بر موضوع گفت‌وگوي اديان بود.

 در بخش خبر ، اخباري از كليساي كاتوليك بعد از پاپ ژان پل دوم؛ نقش دين و ديپلماسي در ايجاد صلح؛ جان هيك در موسسه گفتگوي اديان منتشر شده است .

در بخش  شناخت ، انجمن جامعه‌شناسي دين/ مرضيه سليماني؛ نگاهي به زندگي و آثار آرمسترانگ/ عليرضا خدادوست؛ آشنايي با اديان جديد: «تفكري نو در رازورزي»/ باقر طالبي دارابي به چاپ رسيده است .

 در بخش نظر ، الويت‌هاي پژوهشي در حوزه دين‌پژوهي/ مصطفي ملكيان؛ در باب عشق خدا/ حسين خندق آبادي؛ تصويرسازي سياسي از اسلام در مصاحبه با روآ ، و  راه رفته جان هيك، آغاز راه ما؟/ حبيب دوستدار به چاپ رسيده است .

 در بخش مرور نيز گزارشي از وضعيت انتشار كتاب‌هاي ديني در شش ماه نخست سال 83/  مژگان ايلانلو؛ و گفتگوي منتشر نشده پاپ و خاتمي منتشر شده است .

کد مطلب 180539

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