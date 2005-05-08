سيزدهمين شماره مجله تخصصي اخبار اديان منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در سرمقاله اين شماره كه به قلم مدير مسئول آن نوشته شده آمده است : درگذشت پاپ ژان پل دوم براي همه اهل فكر و فرهنگ بخصوص براي آنها كه در حوزه گفتگوي دين فعال بودند، يك حادثه تلخ بود. وي يكي از كساني بود كه بخوبي خطرات مشتركي كه اديان را تهديد مي‌كند، شناخت و با باز كردن باب گفتگو با ساير اديان راه مقابله با خطرات وتهديدات را گشود.



در ادامه اين سرمقاله آمده است : ژان پل دوم پس از رسيدن به مقام رهبري واتيكان از قدرت معنوي و اجرايي خود براي گفتگو با اديان ديگر استفاده كرد و خود در اجلاس‌هايي كه به همين منظور بر پا مي‌كرد، شركت و بر ديالوگ به عنوان راه سربلندي و موفقيت اديان تأكيد داشت. سفرهاي او به كشورهاي اسلامي و حتي براي اولين بار ورود به مسجد، از نمونه‌هاي اصرار عملي پاپ بر موضوع گفت‌وگوي اديان بود.



در بخش خبر ، اخباري از كليساي كاتوليك بعد از پاپ ژان پل دوم؛ نقش دين و ديپلماسي در ايجاد صلح؛ جان هيك در موسسه گفتگوي اديان منتشر شده است .



در بخش شناخت ، انجمن جامعه‌شناسي دين/ مرضيه سليماني؛ نگاهي به زندگي و آثار آرمسترانگ/ عليرضا خدادوست؛ آشنايي با اديان جديد: «تفكري نو در رازورزي»/ باقر طالبي دارابي به چاپ رسيده است .



در بخش نظر ، الويت‌هاي پژوهشي در حوزه دين‌پژوهي/ مصطفي ملكيان؛ در باب عشق خدا/ حسين خندق آبادي؛ تصويرسازي سياسي از اسلام در مصاحبه با روآ ، و راه رفته جان هيك، آغاز راه ما؟/ حبيب دوستدار به چاپ رسيده است .



در بخش مرور نيز گزارشي از وضعيت انتشار كتاب‌هاي ديني در شش ماه نخست سال 83/ مژگان ايلانلو؛ و گفتگوي منتشر نشده پاپ و خاتمي منتشر شده است .