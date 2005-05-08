خطر ابتلاي به بيماري هاي انگلي و سياه زخم با مصرف گوشت هاي غير مطمئن

دكتر سعيد چرخكار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مردم گمان مي كنند كه در مناطق روستايي و دامداري مي توانند گوشت مناسبي تهيه و از اين طريق نيازهاي گوشتي خود را تامين كنند، در صورتي كه اين مراكز عرضه گوشت دام هايي نظير گوسفند كشتارگاه ندارند بنابراين بدون بازرسي، دام ذبح و در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: از آنجا كه اين مناطق مراكز غير مجاز كه اغلب شامل حومه شهرها و جاده هاي نزديك شهرها است، متقاضيان زيادي براي خريد اين دام ها دارد بنابراين افراد اين مناطق هم بيشتر به كشتار دام در خارج از كشتارگاه ها اقدام مي كنند.

چرخكار گفت: ذبح دام در كشتارگاه ها با حضور نيروهاي دامپزشكي صورت مي گيرد و اين نيروها دام ها را قبل از كشتار معاينه مي كنند تا بيماري خاصي و يا تب نداشته و به لحاظ سلامتي مورد تائيد قرار گرفته و پس از آن ذبح شود همچنين حتي بعد از كشتار هم قسمت هاي مختلف گوشت نظير كبد و قلب مورد بازرسي قرار مي گيرد تا براي عرضه آماده شود.

وي ادامه داد: از آنجا كه برخي بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان از طريق فراوده هاي گوشتي به انسان منتقل مي شود بنابراين اين بيماريهاي در كشتارگاه ها مورد بررسي قرار مي گيرد اما در خارج از كشتار گاه ها اين بازررسي وجود ندارد و مي تواند براي مصرف كننده گوشت خطرناك باشد.

معاون بهداشت و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور گفت: گوشت هايي كه داراي رنگ غير طبيعي، لكه هاي خونريريزي و يا زرد رنگ و يا ضايعاتي غير از گوشت باشد مي تواند ايجاد مشكل باشد و اين موراد را بايد كارشناسان بارزس گوشت مورد بررسي قرار دهند چون در برخي موارد مردم نمي توانند ابتلاي دام به بيماري را متوجه شوند.