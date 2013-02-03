توضیح میراث فرهنگی در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر چندی پیش گزارشی منتشر کرد در باب جابه جایی مدیران در سازمان میراث فرهنگی آن هم در کمتر از سه ماه حضور رئیس جدید این سازمان. که طبق آمار انتشار یافته محمد شریف ملک زاده، در طول تنها 50 روز از حضورش در این سازمان هر 5 روز یک مدیر را جابه جا کرده است.

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی پس از انتشار این گزارش، نامه ای را به خبرگزاری مهر ارسال کرده است که در آن آمده است: هر گونه انتصاب، در کمیته انتصابات این سازمان شکل می گیرد بنابراین نه تنها هیچ گونه عزلی صورت نپذیرفته بلکه از تمامی همکاران در سطوح عالی تر و بالاتری نیز استفاده شده است.

براساس رعایت قوانین و مقررات استخدامی و دستگاهی فردی که علاوه بر سمت سازمانی خود سرپرستی مکان و پست دیگری را بر عهده دارد تعیین تکلیف شده است و به جای پست دوم وی، طبق قانون فرد دیگری معرفی شده است آیا این به معنای عزل و جا به جایی های پی در پی است؟"

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است" به عنوان نمونه خانم معصومه باکوچی ه عنوان مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و به جای آقای ابوالفتحی که همزمان مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی است و سرپرستی کاخ موزه نیاوران را هم بر عهده داشته اند، منصوب شده است. آیا این عزل محسوب می شود؟ هر خواننده و صاحب اندیشه ای می داند که قانون در این حوزه رعایت شده است. درخصوص تغییر مدیریت در اداره کل گردشگری خارجی و معرفی مدیرکل گردشگری خارجی به عنوان مدیرکل امور بین الملل سازمان، بازهم به جای سرپرست، مدیرکل منصوب شده است.

کجای این روند به معنای عزل است؟ نمونه دیگر که قبل از حضور آقای ملک زاده در سازمان انفاق افتاده، استعفای معاون صنایع دستی بوده است آیا امکان این بود که این معاونت تخصصی و مهم بدون سرپرست رها شود؟ لذا معاون سرمایه گذاری با حفظ سمت به صورت موقت سرپرست معاونت صنایع دستی شد تا برنامه ریزی لازم در این معاونت صورت پذیرد و در نهاست فردی مناسب در نظر گرفته شد و طی مراحل گزینش حراست و تایید کمیته انتصابات به عنوان معاون صنایع دستی معرفی شد. وقفه دو هفته ای در این باره نیز به دلیل ساماندهی حوزه است است که معاونت نداشته و می بایست یک سرپرست تا زمان معاون اصلی پس از تایید مراحل اداری و قانونی به این سمت گمارده شود، بنابراین کدام عزل در این معاونت صورت پذیرفته است؟

آیا عمل به قانون و شرایط دقیق اداری و موازین انتصاباتی در سازمان "جا به جایی هر 5 روز یک بار مدیران محسوب می شود؟" اگر چنین است برای آن خبرگزاری محترم متاسف باید بود که حداقل انصاف و منطق را در این زمینه و در راستای تنویر افکار عمومی لحاظ ننمود است.