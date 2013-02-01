برگزاری پنجمین جشنواره نوآوری فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به مقوله تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناورانه، پنجمین جشنواره بین المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی و نمایشگاه بزرگ تجاری سازی اختراعات و نوآوریهای ایران (FINEX2013 ) را همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می کند.

این نمایشگاه و جشنواره با حضور مخترعان برگزیده خارجی از کشورهای عضو اتحادیه همکاریهای منطقه ای علوم و فناوری حاشیه اقیانوس هند (RCSTT ) و کشورهای در حال توسعه در روزهای 16 تا 19 بهمن ماه جاری در محل مصلی امام خمینی برپا می شود.

بازید از این نمایشگاه از ساعت 12 روز دوشنبه 16 بهمن ماه تا ساعت 12 روز پنج شنبه 19 بهمن ماه برای عموم آزاد است.