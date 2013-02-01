افزایش جهشی کیفیت، ظرفیت و سرعت ناوگان حمل و نقل شهری طی 7 سال

به به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: در پاسخ به نیاز شهروندان و در جهت تامین خواسته ایشان، سعی کردهایم خدمات خود را به سمت و سویی هدایت کرده و در چارچوبهابی دنبال کنیم که بتوانیم این نیازها و خواستهها را برآورده نماییم.
وی افزود: خدمترسانی در کلان شهری مانند تهران، مشکلات خاص خود را دارد که مسائلی از قبیل شرایط جغرافیایی، انبوه جمعیت و انبوه خودروهایی که در این شهر تردد میکنند، آلودگی هوا و شرایط اقتصادی مردم و بسیاری از شاخصههای دیگر، به این مشکلات دامن میزند.
BRTیک تفکر جدید مدیریتی بود
معاون شهردار تهران اظهار کرد: این شاخصهها بخشی از ضرورتهای نیاز به توسعه در این بخش بود و توسعه زیرساختهای حمل و نقلی و همزمان توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی، دو سیاست مدیریت شهری است که متکی و مبتنی بر خواسته شهروندان تهرانی شکل گرفته و مسیر تکاملیاش را با سرعت پشت سر میگذارد.
وی تصریح کرد: در راهاندازی اتوبوسهای تندرو یا همان BRTدر تهران دو پیام نهفته است، نکته اول این که به دلیل شدت نیاز شهروندان به توسعه زیرساختهای حمل و نقلی، نیازمند راهکارهای جدید هستیم تا بتوانیم جابهجایی شهروندان را تسهیل و تسریع کنیم و نکته دوم این که به خدماترسانی به شهروندان کیفیت ببخشیم.
تشکری هاشمی گفت: اگر ما تاکید میکنیم حمل و نقل شهری باید به سمت حمل و نقل انسان محور سوق پیدا کند و نیازهای شهروندان با یک دیدگاه کیفی مورد توجه قرار بگیرد، به BRTنه تنها به عنوان یک سیستم جدید حمل و نقلی بلکه به عنوان یک تفکر جدید مدیریتی نگاه میکنیم، به طوری که پس از چند سال BRTبه یک مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.
وی افزود: تهران، کلان شهری است که با 8 میلیون جمعیت ساکن و 12 میلیون جمعیت شناور در طول روز نیازمندیهای خاص خود را دارد و به عنوان مثال 22 میلیون جابهجایی در روز یکی از این نیازمندیهاست که ما میبایست از آن پشتیبانی کنیم تا حداکثر میزان ممکن از 22 میلیون جابهجایی با حمل و نقل عمومی صورت بگیرد.
حل مشکلات را نباید به ابر و باد و مه و خورشید سپرد
معاون شهردار تهران اظهار کرد: یک ماه و نیم داریم تا آخر سال و از ابتدای امسال تا امروز تنها سه روز هوای پاک داشتهایم و این به معنای آن است که به رغم تمام اقداماتی که در مدیریت شهری به عمل میآید، برخی سیاستها حل و فصل مسائل و مشکلات شهر را به ابر و باد و مه و خورشید و فلک سپرده که البته این مدیریت نیست بلکه سپردن امور به حکمت الهی و نظاره کردن است.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری به عنوان متولی امور شهر نمیتواند نظارهگر باشد و ما به خود اجازه نمیدهیم شهر را با این امید و آرزو که روزی باد و باران بیاید و هوا پاک شود، اداره کنیم بلکه در برنامهریزیهایمان فکر و تلاش میکنیم و راهاندازی سامانه اتوبوسهای BRTبخشی از این تفکر و ایده بود تا ما صرفاً منتظر ابر و باد نباشیم.
مهندس تشکری هاشمی گفت: روزانه صدها تن مواد آلاینده سمی و مهلک تولید و مردم این شهر آن را تنفس میکنند و مدیریت شهری در قبال این موضوع نمیتواند بی تفاوت باشد و تمام همت خود را در چارچوب پاسخگویی به نیازهای مردم شهر از طریق توسعه حمل و نقل عمومی در دو بخش اتوبوسرانی به ویژه اتوبوسهای BRTو حمل و نقل ریلی یا همان مترو گذاشتهایم.
وی افزود: بنیانگذار اتوبوسهای BRTدر کشور مدیریت شهری تهران بود که توانستیم برای نخستین بار در کشور در سال 86 آن را در تهران پایهگذاری کنیم و پس از گذشت 5 سال، در حال حاضر 7 خط BRTبه طول 115 کیلومتر در دست بهرهبرداری است که این 7 خط، 45 درصد جابهجاییهای شبکه اتوبوسرانی تهران را پشتیبانی میکنند.
BRTبه صورت یک شبکه ماتریسی کامل میشود
معاون شهردار تهران اظهار کرد: خطوط BRTتنها 5/3 درصد طول خطوط شبکه اتوبوسرانی و تنها 20 درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران را شامل میشوند اما 45 درصد جابهجاییهای اتوبوسرانی را پشتیبانی میکند که این نشان دهنده موفقیت این سیستم و ارزشمندی آن است.
وی تصریح کرد: سرعت متوسط شبکه اتوبوسرانی تهران یک جهش را تجربه کرده و ما توانستهایم سرعت خود را از 17 کیلومتر به 23 کیلومتر برسانیم که بخشی از این تحول را BRTرقم زده و به طور میانگین در 6 سال گذشته هر سال یک کیلومتر افزایش سرعت داشتهایم و این به معنای آن است که زمان سفر را به عنوان یکی از مولفههای اصلی خدماترسانی ناوگان کاهش دادهایم.
تشکری هاشمی گفت: توانستهایم با بهرهوری بالا شبکه BRTرا اداره کنیم، ضمن این که با ورود اتوبوسهای دو کابین با کیفیت بالا به شهر تهران رضایت نسبی مردم را نسبت به BRTتامین کرده و اعتماد مسافران را به این سیستم جلب نمودهایم.
وی افزود: به زودی 3 خط جدید اتوبوسهای BRTدر تهران راهاندازی خواهند شد که با افتتاح این خطوط جدید BRTتهران را به صورت یک شبکه ماتریسی کامل خواهیم کرد، به نحوی که مردم بتوانند از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب شهر و از چهار گوشه شهر تا مرکز شهر را با این شبکه که به عنوان مکمل شبکه مترو عمل میکند، طی کنند.
حمل و نقل عمومی منابع مالی مدیریت شهری را میبلعد
معاون شهردار تهران اظهار کرد: اتوبوسهای دو کابین سهم زیادی از منابع مالی مدیریت شهری را بلعیده و به عنوان نمونه در گذشته 5/17 درصد قیمت هر اتوبوس90 میلیون تومانی یعنی تنها 16 میلیون تومان را پرداخت میکردیم اما با توجه به عدم امکان استفاده از ارز پایه یا مرجع و با قیمت ارز مبادلاتی، در حال حاضر هر اتوبوس دوکابین 700 میلیون تومان هزینه دارد.
وی تصریح کرد: این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، نشان دهنده فشاری است که منابع مالی مدیت شهری را میبلعد و ما چارهای جز تامین این منابع نداریم و در حال حاضر سه شرکت داخلی سازنده اتوبوس با کمک شرکتهای خارجی طرف قرارداد در حال تولید اتوبوسهای دو کابین هستند و ما همچنان این اتوبوسها را وارد ناوگان میکنیم.
مهندس تشکری هاشمی گفت: با این وجود ناوگان اتوبوسرانی تهران در حال تبدیل شدن به یک ناوگان فقیر از نظر کیفیت و کمیت اتوبوسهاست، چرا که بسیاری از اتوبوسها عمر مفید خود را کردهاند و از نظر کیفی، کیفیت آنها به تدریج دارد کاهش پیدا میکند و از نظر کمی نیز تعداد اتوبوسهای موجود کافی نمیباشد.
وی افزود: مجموع اتوبوسهای فعال تهران تنها 6 هزار دستگاه است که همین تعداد نیز دارند کهنه، فرسوده و از رده خارج میشوند در حالی که بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی ترافیک کشور نیز رسیده، میبایست 11 هزار دستگاه اتوبوس در تهران داشته باشیم که با احتساب توافقات مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها میباید به 13 هزار دستگاه میرسید و در واقع اتوبوسرانی تهران را در شرایط اضطرار داریم اداره میکنیم.
تهران دو سال از دریافت اتوبوس محروم بوده است
معاون شهردار تهران اظهار کرد: در اتوبوسرانی به صورتی برنامهریزی کردهایم که دسترسی مردم به تمام نقاط شهر را فراهم کنیم که این مهم در بخش BRTاتفاق افتاده، علاوه بر این که از مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها همانطور که پیشبینی میکردیم اقبال مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله بخش اتوبوسرانی بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: نه تنها به توافقات مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانهها مبنی بر افزایش دو هزار دستگاه اتوبوس جدید به تهران عمل نشد بلکه تهران در دو سال اخیر از دریافت اتوبوس محروم بوده و نتوانستهایم اتوبوسی از محل سهمیههای وزارت کشور دریافت کنیم، در حالی که مردم کاری ندارند چه دستگاهی مسئول است بلکه آنها از مدیریت شهری انتظار ارائه خدمت دارند.
تشکری هاشمی گفت: بر این اساس راهاندازی اتوبوسهای دو کابین را از سال 86 در دستور کار قرار دادیم و پیشبینی میکردیم که این اتوبوسها روزی بار اصلی جابهجایی شبکه اتوبوسرانی را به دوش بکشند و این نوید را به مردم میدهیم که تا قبل از پایان سال جاری تا سقف 300 دستگاه اتوبوس جدید دو کابین به ناوگان اتوبوسرانی اضافه کنیم که بخش عمدهای از این اتوبوسهای جدید به نیمه جنوبی شهر اختصاص پیدا خواهد کرد تا بخشی از مشکلات شهروندان جنوب شهر کاهش پیدا کند.
وی افزود: در خصوص مترو نیز در همه مدیریتهای 20 سال گذشته تنها 79 کیلومتر مترو به بهرهبرداری رسیده بود که 45 کیلومتر آن روی زمین و تنها 34 کیلومتر آن زیر زمین بود، ضمن این که کل ایستگاههای مترو تنها 37 ایستگاه و میانگین جابهجایی مسافر در مترو روزانه 660 هزار سفر از طریق 300 دستگاه واگن مترو بود و این همه داراییهای مترو تا سال 84 بود.
مترو به انتخاب اول مردم تهران تبدیل شده است
معاون شهردار تهران اظهار کرد: با تاکید شهردار محترم تهران مبنی بر توسعه حمل و نقل انبوهبر به عنوان راه حل برونرفت از مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، تراکم ترافیک و اتلاف وقت مردم، با تهیه و تدوین یک برنامهریزی دقیق و از پیش تعیین شده نسبت به توسعه شبکه مترو اقدام کردیم، به نحوی که امروز مترو به انتخاب اول مردم تهران تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ساخت سالی 22 کیلومتر مترو و شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی ترافیک کشور ساخت سالی 8/18 کیلومتر مترو را پیشبینی کردند در حالی که قبل از این هر سال کمتر از 4 کیلومتر مترو ساخته شده بود و برای انجام این کار یک برنامهریزی گسترده صورت گرفت.
مهندس تشکری هاشمی گفت: تغییر شیوه حفر تونل مترو از روش دستی که زمانبر و کم سرعت است به روش مکانیزه و تجهیز به دستگاههای بزرگ حفاری تونل مترو موسوم به TBMبا قطر 9 متر و 15 سانتیمتر و به کارگیری 4 دستگاه از آن در سه خط مترو شامل خطوط 3، 6 و 7 بخشی از این برنامهریزی بود.
وی افزود: هر دستگاه TBMبه طور متوسط روزانه 20 متر تونل حفاری کرده یعنی این 4 دستگاه روزانه 80 متر تونل متروی کامل شده و قابل بهرهبرداری تحویل میدهند که سالانه به 24 کیلومتر میرسد و با احتساب 6 کیلومتر روش دستی، ظرفیت ساخت سالانه 30 کیلومتر مترو در تهران را به وجود آوردهایم.
کارآمدی مدیریت شهری نشان دهنده کارآمدی نظام است
معاون شهردار تهران تاکید کرد: علاوه بر این در حال حاضر 455 دستگاه واگن یک طبقه، 160 دستگاه واگن دو طبقه و 38 دستگاه لوکوموتیو در مدار مترو مشغول به کار هستند که با توجه به توسعه ناوگان و نیز توسعه ایستگاههای مترو به 80 ایستگاه و توسعه خطوط در حال بهرهبرداری مترو به 140 کیلومتر، ظرفیت جابهجایی مترو به سه میلیون نفر در روز رسیده است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: کارآمدی و توانایی مدیریت شهری در پایتخت نشان دهنده کارآمدی و توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایام الله دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است تا تاکید کنیم ملت بزرگ ایران با اقتدار و سر بلندی از تحریمهای استکبار جهانی عبور کرده و با انرژی و پر توان در مسیر توسعه و پیشرفت در حال حرکت است و دستآوردهای حمل و نقل عمومی در پایتخت نمونهای از این حرکت شتابنده است.
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