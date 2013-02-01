افزایش جهشی کیفیت، ظرفیت و سرعت ناوگان حمل و نقل شهری طی 7 سال

به به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: در پاسخ به نیاز شهروندان و در جهت تامین خواسته ایشان، سعی کرده­ایم خدمات خود را به سمت و سویی هدایت کرده و در چارچوب­هابی دنبال کنیم که بتوانیم این نیازها و خواسته­ها را برآورده نماییم.

وی افزود: خدمت­رسانی در کلان شهری مانند تهران، مشکلات خاص خود را دارد که مسائلی از قبیل شرایط جغرافیایی، انبوه جمعیت و انبوه خودروهایی که در این شهر تردد می­کنند، آلودگی هوا و شرایط اقتصادی مردم و بسیاری از شاخصه­های دیگر، به این مشکلات دامن می­زند.

BRTیک تفکر جدید مدیریتی بود

معاون شهردار تهران اظهار کرد: این شاخصه­ها بخشی از ضرورت­های نیاز به توسعه در این بخش بود و توسعه زیرساخت­های حمل و نقلی و هم­زمان توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی، دو سیاست مدیریت شهری است که متکی و مبتنی بر خواسته شهروندان تهرانی شکل گرفته و مسیر تکاملی­اش را با سرعت پشت سر می­گذارد.

وی تصریح کرد: در راه­اندازی اتوبوس­های تندرو یا همان BRTدر تهران دو پیام نهفته است، نکته اول این که به دلیل شدت نیاز شهروندان به توسعه زیرساخت­های حمل و نقلی، نیازمند راهکارهای جدید هستیم تا بتوانیم جابه­جایی شهروندان را تسهیل و تسریع کنیم و نکته دوم این که به خدمات­رسانی به شهروندان کیفیت ببخشیم.

تشکری هاشمی گفت: اگر ما تاکید می­کنیم حمل و نقل شهری باید به سمت حمل و نقل انسان محور سوق پیدا کند و نیازهای شهروندان با یک دیدگاه کیفی مورد توجه قرار بگیرد، به BRTنه تنها به عنوان یک سیستم جدید حمل و نقلی بلکه به عنوان یک تفکر جدید مدیریتی نگاه می­کنیم، به طوری که پس از چند سال BRTبه یک مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.

وی افزود: تهران، کلان شهری است که با 8 میلیون جمعیت ساکن و 12 میلیون جمعیت شناور در طول روز نیازمندی­های خاص خود را دارد و به عنوان مثال 22 میلیون جابه­جایی در روز یکی از این نیازمندی­هاست که ما می­بایست از آن پشتیبانی کنیم تا حداکثر میزان ممکن از 22 میلیون جابه­جایی با حمل و نقل عمومی صورت بگیرد.

حل مشکلات را نباید به ابر و باد و مه و خورشید سپرد

معاون شهردار تهران اظهار کرد: یک ماه و نیم داریم تا آخر سال و از ابتدای امسال تا امروز تنها سه روز هوای پاک داشته­ایم و این به معنای آن است که به رغم تمام اقداماتی که در مدیریت شهری به عمل می­آید، برخی سیاست­ها حل و فصل مسائل و مشکلات شهر را به ابر و باد و مه و خورشید و فلک سپرده­ که البته این مدیریت نیست بلکه سپردن امور به حکمت الهی و نظاره کردن است.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری به عنوان متولی امور شهر نمی­تواند نظاره­گر باشد و ما به خود اجازه نمی­دهیم شهر را با این امید و آرزو که روزی باد و باران بیاید و هوا پاک شود، اداره کنیم بلکه در برنامه­ریزی­ها­یمان فکر و تلاش می­کنیم و راه­اندازی سامانه اتوبوس­های BRTبخشی از این تفکر و ایده بود تا ما صرفاً منتظر ابر و باد نباشیم.

مهندس تشکری هاشمی گفت: روزانه صدها تن مواد آلاینده سمی و مهلک تولید و مردم این شهر آن را تنفس می­کنند و مدیریت شهری در قبال این موضوع نمی­تواند بی ­تفاوت باشد و تمام همت خود را در چارچوب پاسخ­گویی به نیازهای مردم شهر از طریق توسعه حمل و نقل عمومی در دو بخش اتوبوسرانی به ویژه اتوبوس­های BRTو حمل و نقل ریلی یا همان مترو گذاشته­ایم.

وی افزود: بنیان­گذار اتوبوس­های BRTدر کشور مدیریت شهری تهران بود که توانستیم برای نخستین بار در کشور در سال 86 آن را در تهران پایه­گذاری کنیم و پس از گذشت 5 سال، در حال حاضر 7 خط BRTبه طول 115 کیلومتر در دست بهره­برداری است که این 7 خط، 45 درصد جابه­جایی­های شبکه اتوبوسرانی تهران را پشتیبانی می­کنند.

BRTبه صورت یک شبکه ماتریسی کامل می­شود

معاون شهردار تهران اظهار کرد: خطوط BRTتنها 5/3 درصد طول خطوط شبکه اتوبوسرانی و تنها 20 درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران را شامل می­شوند اما 45 درصد جابه­جایی­های اتوبوسرانی را پشتیبانی می­کند که این نشان دهنده موفقیت این سیستم و ارزشمندی آن است.

وی تصریح کرد: سرعت متوسط شبکه اتوبوسرانی تهران یک جهش را تجربه کرده و ما توانسته­ایم سرعت خود را از 17 کیلومتر به 23 کیلومتر برسانیم که بخشی از این تحول را BRTرقم زده و به طور میانگین در 6 سال گذشته هر سال یک کیلومتر افزایش سرعت داشته­ایم و این به معنای آن است که زمان سفر را به عنوان یکی از مولفه­های اصلی خدمات­رسانی ناوگان کاهش داده­ایم.

تشکری هاشمی گفت: توانسته­ایم با بهره­وری بالا شبکه BRTرا اداره کنیم، ضمن این که با ورود اتوبوس­های دو کابین با کیفیت بالا به شهر تهران رضایت­ نسبی مردم را نسبت به BRTتامین کرده و اعتماد مسافران را به این سیستم جلب نموده­ایم.

وی افزود: به زودی 3 خط جدید اتوبوس­های BRTدر تهران راه­اندازی خواهند شد که با افتتاح این خطوط جدید BRTتهران را به صورت یک شبکه ماتریسی کامل خواهیم کرد، به نحوی که مردم بتوانند از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب شهر و از چهار گوشه شهر تا مرکز شهر را با این شبکه که به عنوان مکمل شبکه مترو عمل می­کند، طی کنند.

حمل و نقل عمومی منابع مالی مدیریت شهری را می­بلعد

معاون شهردار تهران اظهار کرد: اتوبوس­های دو کابین سهم زیادی از منابع مالی مدیریت شهری را بلعیده و به عنوان نمونه در گذشته 5/17 درصد قیمت هر اتوبوس­90 میلیون تومانی یعنی تنها 16 میلیون تومان را پرداخت می­کردیم اما با توجه به عدم امکان استفاده از ارز پایه یا مرجع و با قیمت ارز مبادلاتی، در حال حاضر هر اتوبوس دوکابین 700 میلیون تومان هزینه دارد.

وی تصریح کرد: این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که با آن­ مواجه هستیم، نشان دهنده فشاری است که منابع مالی مدیت شهری را می­بلعد و ما چاره­ای جز تامین این منابع نداریم و در حال حاضر سه شرکت داخلی سازنده اتوبوس با کمک شرکت­های خارجی طرف قرارداد در حال تولید اتوبوس­های دو کابین هستند و ما همچنان این اتوبوس­ها را وارد ناوگان می­کنیم.

مهندس تشکری هاشمی گفت: با این وجود ناوگان اتوبوسرانی تهران در حال تبدیل شدن به یک ناوگان فقیر از نظر کیفیت و کمیت اتوبوس­هاست، چرا که بسیاری از اتوبوس­ها عمر مفید خود را کرده­اند و از نظر کیفی، کیفیت آن­ها به تدریج دارد کاهش پیدا می­کند و از نظر کمی نیز تعداد اتوبوس­های موجود کافی نمی­باشد.

وی افزود: مجموع اتوبوس­های فعال تهران تنها 6 هزار دستگاه است که همین تعداد نیز دارند کهنه، فرسوده و از رده خارج می­شوند در حالی که بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی ترافیک کشور نیز رسیده، می­بایست 11 هزار دستگاه اتوبوس در تهران داشته باشیم که با احتساب توافقات مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها می­باید به 13 هزار دستگاه می­رسید و در واقع اتوبوسرانی تهران را در شرایط اضطرار داریم اداره می­کنیم.

تهران دو سال از دریافت اتوبوس محروم بوده است

معاون شهردار تهران اظهار کرد: در اتوبوسرانی به صورتی برنامه­ریزی کرده­ایم که دسترسی مردم به تمام نقاط شهر را فراهم کنیم که این مهم در بخش BRTاتفاق افتاده، علاوه بر این که از مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها همان­طور که پیش­بینی می­کردیم اقبال مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله بخش اتوبوسرانی بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: نه تنها به توافقات مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه­ها مبنی بر افزایش دو هزار دستگاه اتوبوس جدید به تهران عمل نشد بلکه تهران در دو سال اخیر از دریافت اتوبوس محروم بوده و نتوانسته­ایم اتوبوسی از محل سهمیه­های وزارت کشور دریافت کنیم، در حالی که مردم کاری ندارند چه دستگاهی مسئول است بلکه آن­ها از مدیریت شهری انتظار ارائه خدمت دارند.

تشکری هاشمی گفت: بر این اساس راه­اندازی اتوبوس­های دو کابین را از سال 86 در دستور کار قرار دادیم و پیش­بینی می­کردیم که این اتوبوس­ها روزی بار اصلی جابه­جایی شبکه اتوبوسرانی را به دوش بکشند و این نوید را به مردم می­دهیم که تا قبل از پایان سال جاری تا سقف 300 دستگاه اتوبوس جدید دو کابین به ناوگان اتوبوسرانی اضافه کنیم که بخش عمده­ای از این اتوبوس­های جدید به نیمه جنوبی شهر اختصاص پیدا خواهد کرد تا بخشی از مشکلات شهروندان جنوب شهر کاهش پیدا کند.

وی افزود: در خصوص مترو نیز در همه مدیریت­های 20 سال گذشته تنها 79 کیلومتر مترو به بهره­برداری رسیده بود که 45 کیلومتر آن روی زمین و تنها 34 کیلومتر آن زیر زمین بود، ضمن این که کل ایستگاه­های مترو تنها 37 ایستگاه و میانگین جابه­جایی مسافر در مترو روزانه 660 هزار سفر از طریق 300 دستگاه واگن مترو بود و این همه دارایی­های مترو تا سال 84 بود.

مترو به انتخاب اول مردم تهران تبدیل شده است

معاون شهردار تهران اظهار کرد: با تاکید شهردار محترم تهران مبنی بر توسعه حمل و نقل انبوه­بر به عنوان راه ­حل برون­رفت از مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، تراکم ترافیک و اتلاف وقت مردم، با تهیه و تدوین یک برنامه­ریزی دقیق و از پیش تعیین شده نسبت به توسعه شبکه مترو اقدام کردیم، به نحوی که امروز مترو به انتخاب اول مردم تهران تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ساخت سالی 22 کیلومتر مترو و شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی ترافیک کشور ساخت سالی 8/18 کیلومتر مترو را پیش­بینی کردند در حالی که قبل از این هر سال کمتر از 4 کیلومتر مترو ساخته شده بود و برای انجام این کار یک برنامه­ریزی گسترده صورت گرفت.

مهندس تشکری هاشمی گفت: تغییر شیوه حفر تونل مترو از روش دستی که زمان­بر و کم سرعت است به روش مکانیزه و تجهیز به دستگاه­های بزرگ حفاری تونل مترو موسوم به TBMبا قطر 9 متر و 15 سانتی­متر و به کارگیری 4 دستگاه از آن در سه خط مترو شامل خطوط 3، 6 و 7 بخشی از این برنامه­ریزی بود.

وی افزود: هر دستگاه TBMبه طور متوسط روزانه 20 متر تونل حفاری کرده یعنی این 4 دستگاه روزانه 80 متر تونل متروی کامل شده و قابل بهره­برداری تحویل می­دهند که سالانه به 24 کیلومتر می­رسد و با احتساب 6 کیلومتر روش دستی، ظرفیت ساخت سالانه 30 کیلومتر مترو در تهران را به وجود آورده­ایم.

کارآمدی مدیریت شهری نشان دهنده کارآمدی نظام است

معاون شهردار تهران تاکید کرد: علاوه بر این در حال حاضر 455 دستگاه واگن یک طبقه، 160 دستگاه واگن دو طبقه و 38 دستگاه لوکوموتیو در مدار مترو مشغول به کار هستند که با توجه به توسعه ناوگان و نیز توسعه ایستگاه­های مترو به 80 ایستگاه و توسعه خطوط در حال بهره­برداری مترو به 140 کیلومتر، ظرفیت جابه­جایی مترو به سه میلیون نفر در روز رسیده است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: کارآمدی و توانایی مدیریت­ شهری در پایتخت نشان دهنده کارآمدی و توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایام الله دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است تا تاکید کنیم ملت بزرگ ایران با اقتدار و سر بلندی از تحریم­های استکبار جهانی عبور کرده و با انرژی و پر توان در مسیر توسعه و پیشرفت در حال حرکت است و دست­آوردهای حمل و نقل عمومی در پایتخت نمونه­ای از این حرکت شتابنده است.