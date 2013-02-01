  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

یک رسانه آمریکایی خبر داد

نقض تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ، توسط خود آمریکا

نقض تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ، توسط خود آمریکا

یک رسانه آمریکایی از نقض تحریم های نفتی ایران توسط آمریکا در فاصله سال های 2007 تا 2012 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آمریکایی " آتلانتیک" در مطلبی از احتمال نقض تحریم های نفتی ایران توسط خود دولت آمریکا از سال 2007 تا 2012 خبر داد.

در این خبر آمده است با وجود تلاش های زیاد آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم های نفتی و اقتصادی گزارشی در دست است که خود دولت آمریکا نا خواسته تحریم هایی را که خود علیه ایران وضع کرده، نقض کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان بین سال های 2007 تا 2012 مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون دلار برای خرید سوخت برای ارتش ملی افغانستان اختصاص داده اند که قسمت عمده این سوخت از ایران خریداری شده است.

در این گزارش اعلام شده است هنوز صحت این موضوع تایید نشده است.

کد مطلب 1805412

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