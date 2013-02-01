به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این بازدید شریفی معاون امور مناطق ، حجت الاسلام والمسلمین امرودی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ، علیرضا جاوید معاون شهر سازی ، علی اصغر مونسان مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و اشعری رییس بهره بردار باغ کتاب نیز حضور داشتند.

قالیباف شهردار تهران ضمن استماع گزارش فعالیت های انجام شده و روند اجرای پروژه ها از باغ کتاب تهران به عنوان یک پروژه بی نظیر و منحصر به فرد یاد کرد و با توجه به فشردگی ، سختی کار و فنی بودن و پیچیدگی پروژه ها بر تمرکز و دقت در بخش مفهومی و محتوایی پانورامای بیت المقدس تاکید و دستورات لازم را در خصوص ایجاد زیر ساخت های لازم ، دسترسی ها و منابع صادر کرد.

علی اصغر مونسان مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی نیز در این بازدید اظهار کرد: موزه‌ پانورامای دفاع مقدس ، یکی از زیباترین بناهای در دست ساخت کشور است و در طراحی بخش‌های مختلف این ساختمان از شکل هندسی کره استفاده شده تا بتوان از تصویر دو بعدی حس و تفهیم سه بعدی را به مخاطب القا کرد و علی‌رغم پیچیدگی‌ها و قسمت‌های مختلف ساختمان‌ که همه‌ در زیر زمین قرار دارند، آن‌چه ناظر بیرونی خواهد دید، نیم‌کره‌ای در وسط آب است که انعکاس آن در سطح آب در کنار انعکاس تصویر آسمان، آن را به صورت معلق در آسمان جلوه می‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه پانورامای دفاع مقدس بنایی است که در عین بزرگی و عظمت، مردان بی‌ادعایی را به یاد می‌آورد که حماسه‌ بیت ‌المقدس را آفریدند، گفت: از ویژگی های فنی این موزه می توان به قطر 40 متری گنبد و بتون مسلح آن اشاره کرد که 27 متر از سطح زمین ارتفاع دارد و با اجرای بخش مفهومی به انعکاس رویدادهای اشغال ، مقاومت و آزادی خرمشهر در دوران دفاع مقدس می پردازد.

مونسان افزود: این پروژه از سه پانورامای بزرگ دنیا و اولین در خاورمیانه محسوب می شود که از نظر حجم ، اندازه و تاثیرگذاری منحصر به فرد بوده و به لحاظ استفاده از فن آوری نوین با دیگر پانوراماهای ساخته شده در خاورمیانه قابل مقایسه نیست .

وی در خصوص ویژگی های باغ کتاب تهران نیز افزود : کتابها به صورت تخصصی عرضه خواهد شد و در هر غرفه، یک متخصص مشاور حضور خواهد داشت تا مراجعان را برای دسترسی آسان به منابع تخصصی راهنمایی کنند. همچنین قرار است برنامه ای طراحی شود که علاقه مندان از طریق فضای مجازی کتابهای مورد علاقه خود را انتخاب و سفارش دهند .برپایی سالن های نمایشی و پخش نمایش هایی با محتوای کتاب و کتابخوانی، کافه کتاب و کلینیک کتاب درمانی، فروش منابع غیر کتابی و بازیهای رایانه ای و آموزشی، برپایی کارگاه های ساخت انیمیشن و ساخت بازی ها و کشف استعدادهای برتر و معرفی این استعدادها به مراکز خاص از دیگر برنامه هایی است که اجرای آن در باغ کتاب تهران پیش بینی شده است.

مونسان ادامه داد: این مکان شامل پنج تالار همایش است و تالار اصلی آن با ظرفیت 600 نفر بوده که مدرن ترین تالار در تهران در زمینه اجرای تئاتر، نمایش و اجرای ارکستر موسیقی به شمار می رود. و اینطور پیش بینی شده که کتاب‌هایی که توسط هر ناشری در دنیا منتشر می‌شود، در باغ کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد.در مجموعه باغ کتاب تهران 16 فضای نمایشگاهی طراحی شده که این فضاهای نمایشگاهی بسته به نیاز‌های مختلف ممکن است به هم متصل شوند و یا اینکه به صورت مستقل عمل کنند

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران اظهار کرد: برنامه ریزی باغ کتاب به این ترتیب بوده که یک خانواده بتوانند همراه با هم، یک روز کامل را در باغ کتاب تهران بگذرانند و در فضایی که کتاب در آن وجود دارد از امکانات فرهنگی و رفاهی متعددی بهره‌مند شوند. به عبارتی در طراحی امکانات رفاهی در این مجموعه همه نیازهای خانواده‌ها پیش بینی شده است.فضاهای نمایشگاهی باغ کتاب تهران بر اساس تقسیم ‌بندی‌های استاندارد نمایشگاه کتاب در دنیا، تعریف شده‌اند و به این فضاها نمایشگاه کودک و نوجوان و در نهایت بخش مربوط به کتابهای نفیس اضافه شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کل محدوده بام این ساختمان یک بام سبز بسیار بزرگ است که مردم می توانند از آن استفاده کنند، برای همه این امکان وجود دارد که از قسمت شرقی پروژه به طرف پیاده رو حرکت کنند و توسط پله هایی به بام پروژه برسند.

مونسان اضافه کرد: بدون شک باغ کتاب تهران در آینده نزدیک به یکی از قطب های گردشگری پایتخت تبدیل خواهد شد که قابلیت میزبانی نمایشگاه کتاب تهران را نیز داراست. این موارد اهمیت معماری باغ کتاب را مبرهن می کند معماری داخلی به جهت حضور گردشگران خارجی در باغ کتاب از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از رنگ، مصالح ساختمانی مناسب و ترکیب دقیق مبلمان داخلی نقش مهمی در نورپردازی داخل ساختمان دارد. باید گفت این پروژه در نوع خودش در ایران از معماری داخلی منحصر به فردی برخوردار است.