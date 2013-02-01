  1. بین الملل
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

نوری المالکی:

دولت خواسته های مشروع معترضان را پاسخ خواهد داد

دولت خواسته های مشروع معترضان را پاسخ خواهد داد

نخست وزیر عراق امروز در بیانیه ای با مشروع خواندن برخی خواسته های معترضان از پاسخ مثبت دولت به آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در بیانیه ای اعلام کرد: دولت عراق در هر جلسه خود به گزارش کمیته بررسی خواسته های معترضان گوش می دهد، عملکرد این کمیته پیشرفت بسیاری داشته است.

در ادامه بیانیه آمده است : دولت خواسته های مشروع معترضان را اجرا خواهد کرد، مشروط بر اینکه این افراد صبر پیشه کنند و به قانون پایبند باشند.

نخست وزیر عراق افزود: عراقی ها به دور از طایفه گرایی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز و توام با وفاق را تجربه کرده اند و ما به مردم اعتماد داریم.

آزادی زندانیان، لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و بعثی زدایی یکی از خواسته های معترضان در برخی استان های سنی نشین عراق از جمله الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله و برخی مناطق بغداد به شمار می رود.

کد مطلب 1805422

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