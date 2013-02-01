دولت خواسته های مشروع معترضان را پاسخ خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در بیانیه ای اعلام کرد: دولت عراق در هر جلسه خود به گزارش کمیته بررسی خواسته های معترضان گوش می دهد، عملکرد این کمیته پیشرفت بسیاری داشته است.

در ادامه بیانیه آمده است : دولت خواسته های مشروع معترضان را اجرا خواهد کرد، مشروط بر اینکه این افراد صبر پیشه کنند و به قانون پایبند باشند.

نخست وزیر عراق افزود: عراقی ها به دور از طایفه گرایی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز و توام با وفاق را تجربه کرده اند و ما به مردم اعتماد داریم.

آزادی زندانیان، لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و بعثی زدایی یکی از خواسته های معترضان در برخی استان های سنی نشین عراق از جمله الانبار، نینوا، صلاح الدین، کرکوک، دیاله و برخی مناطق بغداد به شمار می رود.