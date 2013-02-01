به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن درویشی صبح جمعه در جمع خبرنگاران افزود: دهه فجر انقلاب نور بود که با حضور پرشور و گسترده مردم و با پیروی از دستورات امام خمینی(ره) به ارمغان آمده است و باید برنامه ‌های دهه فجر تداعی کننده حال و هوای روزهای پیروزی انقلاب باشد و همه اقشار مختلف بسیج با به کارگیری پتانسیل خود در این راه تلاش کنند.

وی با تأکید بر شناساندن انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه اظهار داشت: باید تلاش کنیم و در این برهه که استکبار با جنگ فرهنگی درصدد از بین بردن ریشه ‌های انقلاب است، انقلاب اسلامی را به نسل نوجوان و جوان خود بشناسانیم.

دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی را در دهه فجر بیان کنیم

سرهنگ درویشی ادامه داد: با توجه به هجمه و فشار اقتصادی دشمن باید تلاش کنیم تا دهه فجر امسال دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی را بیان و فشارها و توطئه ‌های دشمنان را نیز به ویژه برای نسل جوان واکاوی کنیم.

وی بیان داشت: در راستای گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برنامه هایی با همت سپاه ناحیه شهرستان پیشوا در سطح روستاها و بخشهای این شهرستان و در پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج محلات و اقشار برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه پیشوا اضافه کرد: نواختن زنگ انقلاب در مدارس، تزیین و نصب بنر و پلاکارد دهه مبارک فجر توسط کلیه رده ها، برگزاری کاروان نمادین استقبال امام خمینی(ره) برگزاری نمایشگاه، همایش حلقه های صالحین خواهران در سطح شهرستان و میثاق با امام(ره) و زیارت از صحن مطهر امام خمینی(ره) با مسئولان شهرستان از جمله برنامه های این سپاه است.

وی عنوان داشت: افتتاح بیمارستان صحرایی، حضور پایوران و بسیجیان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه، برگزاری مسابقات تیراندازی، حضور پایوران و بسیجیان و ایراد سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی و عطر افشانی قبور پاک و مطهر شهدا و ایستگاه صلواتی در طول مسیر راهپیمایی 22 بهمن را از مهم ترین برنامه های اجرایی سپاه ناحیه پیشوا در طول دهه مبارک فجر عنوان کرد.