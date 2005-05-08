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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۱۲

آرش معيريان فيلمبرداري چپ دست را به پايان مي برد

فيلمبرداري فيلم سينمايي " چپ دست " به كارگرداني آرش معيريان نيمه دوم خرداد ماه به اتمام مي رسد .

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهرفيلمبرداري فيلم سينمايي " چپ دست "  با نام قبلي " صفدر " كه ازاويل ارديبهشت امسال درتهران شروع شده بود 15 خرداد ماه امسال به پايان مي رسد .

اين فيلم كمدي  اجتماعي - خانوادگي  داستان دختري را به تصوير مي كشد كه حافظه كوتاه مدت خود را ازدست مي دهد و متعاقبا با مشكلاتي روبه رو مي شود .

در فيلم سينمايي چپ دست حميد گودرزي ، بهزاد فراهاني ،رابعه اسكويي ، ليلا اوتادي ، مهدي اميني خواه و.. به ايفاي نقش مي پردازند .

اين فيلم محصول موسسه فرهنگي وهنري شكوفا فيلم است وعواملي چون بهمن معتمديان (نويسنده ) مجتبي رحيمي (مديرفيلمبردار) شهرام بابا پور (برنامه ريزودستياراول ) مسعود افشار(طراح گريم ) بابك اخوان (صدابردار) فهيمه ساعي (مديرتوليد ) كيان بابائيان (مجري طرح ) سياوش فيض اله زاده (طراح صحنه ) سعيد لشكري وبهنام فرجي (گروه توليد ) و.. همكاري مي كنند .

آرش معيريان فيلم هايي چون كما و شارلاتان را درپرونده حرفه اي خود دارد .

گفتني است قراراست اين فيلم به جشن خانه سينما برسد .

 

کد مطلب 180543

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