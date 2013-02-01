تشکیل پرونده قاچاق 2 هزار کیسه کود شیمیایی

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدام ماموران نیروی انتظامی بوشهر در کشف 2800 لیتر نفت و گاز قاچاقی خبر داد و گفت: پرونده این قاچاق در تعزیرات تشکیل شد و پس از بررسی پرونده ها تخلفات محرز تشخیص داده و متخلفین علاوه برالزام به استرداد موادسوختی 10 میلیون تومان جریمه شدند.

وی افزود: در پرونده دیگری در حین بازرسی ماموران گشت اداره صنعت و معدن و تعزیرات چندین انبار مخفی پیدا شد که در آن بیش از 2 هزار کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف و این پرونده هم اکنون در تعزرات استان قم در حال بررسی است.