  1. جامعه
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

تشکیل پرونده قاچاق 2 هزار کیسه کود شیمیایی

تشکیل پرونده قاچاق 2 هزار کیسه کود شیمیایی

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور از کشف چند انبار مخفی و دو هزار کیسه کود شیمیایی قاچاق خبر داد.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدام ماموران نیروی انتظامی بوشهر در کشف 2800 لیتر نفت و گاز قاچاقی خبر داد و گفت: پرونده این قاچاق در تعزیرات تشکیل شد و پس از بررسی پرونده ها تخلفات محرز تشخیص داده و متخلفین علاوه برالزام به استرداد موادسوختی 10 میلیون تومان جریمه شدند.

وی افزود: در پرونده دیگری در حین بازرسی ماموران گشت اداره صنعت و معدن و تعزیرات چندین انبار مخفی پیدا شد که در آن بیش از 2 هزار کیسه کود شیمیایی قاچاق کشف و این پرونده هم اکنون در تعزرات استان قم در حال بررسی است.

کد مطلب 1805437

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