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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

بابایی خبر داد:

جشنهای انقلاب در سراهای محله جنوب تهران آغاز شد

جشنهای انقلاب در سراهای محله جنوب تهران آغاز شد

شهرری - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 20 تهران از مشارکت حداکثری شهروندان و مدیران محله این منطقه در اجرای ویژه برنامه های دهه فجر سال جاری خبر داد و برپایی جشنواره های پنج گانه اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری را عامل این موفقیت برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با اشاره به اینکه همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر سلسله جشنهای انقلاب اسلامی نیز در سراهای محله این منطقه شروع شده است، گفت: بهره گیری از کارشناسان، نخبگان، ورزشکاران و روحانیان در سطح محله ها مهمترین رویکرد مدیریت شهری در اجرای برنامه های دهه مبارک فجر سال جاری بوده است که با مشارکت و همکاری مدیران محله این مهم محقق شده است.

وی اجرای جشنواره های پنج گانه اجتماعی و فرهنگی را عامل مهمی در شناسایی استعدادها و ظرفیتهای مردمی برشمرد و افزود: ویژه برنامه های دهه مبارک فجر در سال جاری با محوریت محله ها و جلب مشارکت شهروندی در سطح محله های 22 گانه در حال اجراست و فعالیتها با توجه به ویژگی و ظرفیتهای منطقه ای و محلی از سوی شهروندان تدوین شده است.

بابایی برپایی نمایشگاه عکس انقلاب در کانون سمیه این منطقه همزمان با این ایام را نمونه بارزی از فعالیتهای مدیران محله معرفی کرد و اظهار داشت: شهروندان و نخبگان محلی بهترین گزینه برای مدیریت و اداره شهر هستند.

گفتنی است، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس منطقه 20 تهران توسط شهرداران مدارس، غبارروبی مزار شهدای بهشت زهرا(س) به ویژه شهدای سال 57 و استقرار ایستگاه فرهنگی اجتماعی این منطقه در محل جلوس امام خمینی(ره) به منظور پذیرایی و توزیع اقلام فرهنگی بین حاضران در آن محل از اقداماتی شهرداری منطقه 20 تهران در آغازین روز دهه مبارک فجر بوده است.

کد مطلب 1805443

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