کلنگ احداث ایستگاه متروی پرند به زمین زده شد/ آغاز ریل گذاری بزودی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، کلنگ احداث نخستین ایستگاه متروی شهر پرند با حضورعلی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان به زمین خورد وعملیات اجرایی ساخت این ایستگاه در زمینی به مساحت 50 هکتار که توسط شرکت عمران واگذار شده آغاز شد.



وزیر راه و شهرسازی که در راستای بازدیدهای دوره ای خود صبح امروز جمعه در پرند حضور یافته بود در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: بحث حمل و نقل عمومی در شهرهای جدید بخصوص مترو در دستور کار دولت قرار دارد.



عملیات ریل گذاری مترو پرند بزودی آغاز می شود



نیکزاد از تعامل مثبت با شهرداری تهران و مدیرعامل مترو در این راستا خبر داد و اظهار داشت: کار مترو پرند در قطعه فرودگاه تا شهر پرند تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیات ریل گذاری آن آغاز خواهد شد.



وی با بیان اینکه در این قطعه پیشرفت 70 درصدی را شاهد هستیم، گفت: تلاش می شود تا در نیمه اول سال 92 این پروژه به اتمام رسیده و شهروندان به صورت عملی از این شبکه حمل و نقل استفاده کنند.



افتتاح بیش از 10 هراز واحد مسکن مهر پرند تا پایان سال



این مقام عالی وزارت در ادامه از افتتاح پروژه های مسکن مهر در سطح کشور و شهرهای استان تهران در دهه فجر خبر داد و گفت: 16 پروژه ساختمان دولتی در کشور به بهره برداری می رسد.



نیکزاد با اشاره به بیش از 351 هزار واحد مسکن مهر در کشور اظهار داشت: هفته سوم بهمن 6 هزار واحد در پرند به بهره برداری می رسد و تا پایان سال بیش از 10 هزار واحد تحویل مالکان خواهد شد.



بازدید وزیر راه و شهرسازی از مسجد جامع پرند



وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور خود در شهر پرند از پروژه بزرگ مسجد جامع این شهر بازدید کرد و با توضیحات مهندس مجری این پروژه در جریان کم و کیف فعالیت های صورت گرفته قرار گرفت.



در بازدید از مسجد جامع امام علی(ع) حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند وزیر راه و شهرسازی را همراهی می کرد که در ادامه بازدید از مسجد جامع و بخش های مختلف آن از حوزه علمیه امام صادق (ع) پرند در کنار مسجد هم بازدید شد.



به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع امام علی (ع) از بزرگترین مساجد شهر جدید پرند بوده که بیش از 14500 متر زیربنا دارد و در زمینی به متراژ4500 متر مربع واقع در فاز 2 جانمایی شده است و بیش از 7 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.



نیکزاد از پروژه های مسکن مهر بازدید کرد



وزیر راه و شهرسازی بعد از بازدید خود از مسجد جامع در ادامه به همراه مدیر عامل شرکت عمران پرند و اعضای هیات مدیره این شرکت از پروژه های مسکن مهر و واحدهای آماده افتتاح بازدید به عمل آورد و نکات قابل تذکر را به مسئولان امر یادآور شد.



بر اساس این گزارش، حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند، بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم، رستمیان مدیر عامل شهرهای جدید کشور، فتحعلی همتی شهردار پرند، حبیب الله چاغروندی مدیرعامل شرکت عمران پرند و اعضای هیات مدیره این شرکت و جمعی از مدیران و مسئولان در مراسم امروز حضور داشته و وزیر راه را همراهی می کردند.



نخستین ایستگاه متروی شهر پرند حد فاصل میدان بصیرت و میدان آزادی این شهر احداث می شود و با راه اندازی خط مترو مابقی ایستگاه ها در مسیر این خط احداث خواهد شد.