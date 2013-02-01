رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مرتضی طلایی آمده است:



"بسم‌الله الرحمن الرحیم"

درگذشت جناب آقای دکتر حسن حبیبی که از شخصیت های موثر و نام های درخشنده تاریخ انقلاب اسلامی ایران بودند را به جامعه فرهنگی کشور ، عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی و خانواده داغدار ایشان تسلیت می گویم.



دکتر حبیبی شخصیتی فرهنگی ، دانشمندی فرهیخته و سیاست مداری وارسته بود که خدمات و اثرات ارزشمند وی هیچگاه از صفحات زرین تاریخ جمهوری اسلامی ایران پاک نخواهد شد.



اینجانب از سوی خود و اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر ضمن تسلیت فقدان آن مرحوم ، برای روح سرافراز ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.



مرتضی طلایی

رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران