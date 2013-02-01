  1. جامعه
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

با صدور پیامی؛

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر در پیامی در گذشت دکتر حسن حبیبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مرتضی طلایی آمده است:


"بسم‌الله الرحمن الرحیم"

درگذشت جناب آقای دکتر حسن حبیبی که از شخصیت های موثر و نام های درخشنده تاریخ انقلاب اسلامی ایران بودند را به جامعه فرهنگی کشور ، عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی و خانواده داغدار ایشان تسلیت می گویم.

دکتر حبیبی شخصیتی فرهنگی ، دانشمندی فرهیخته و سیاست مداری وارسته بود که خدمات و اثرات ارزشمند وی هیچگاه از صفحات زرین تاریخ جمهوری اسلامی ایران پاک نخواهد شد.

اینجانب از سوی خود و اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر ضمن تسلیت فقدان آن مرحوم ، برای روح سرافراز ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.

مرتضی طلایی
رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

کد مطلب 1805452

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