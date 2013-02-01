فروش بلیت های دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طباطبایی صبح جمعه اظهار کرد: با توجه به تقاضای مکرر مردم و درخواست آنان دبیرخانه جشنواره امسال برای اولین بار نسبت به فروش اینترنتی بلیط اقدام کرده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: علاقه‌مندان سینما می‌توانند از طریق سامانه ایتنرنتی www.cinematicket.org نسبت به خرید بلیط های دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد اقدام کنند.

طباطبایی گفت: متقاضیان بلیت دهمین جشنواره فیلم فجر می توانند از امروز با مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور نسبت خرید بلیت مورد نظرشان براساس برنامه سینما هویزه اقدام کنند.

وی گفت: قیمت بلیت فیلم ها چهار هزار تومان بوده و با خرید بلیط امکان رزرو و تعیین صندلی نیز وجود دارد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تاکید کردد: متقاضیان پس از خرید بلیط می توانند صبح ها از ساعت 9 زمان اکران فیلم به گیشه سینما مراجعه و نسبت به تایید بلیت اقدام کنند.

طباطبایی اظهار کرد: چون برای نخستین سال است که این اقدام صورت می گیرد و شاید برای عده ای مراجعه به اینترنت و خرید بلیط از این طریق امکانپذیر نباشد فروش بلیط در گیشه نیز مانند سالهای گذشته وجود دارد.

