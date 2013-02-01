پیام تسلیت فرهنگستان علوم به مناسبت درگذشت دکتر حبیبی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر رضا داوری اردکانی - رئیس، دکتر حسن ظهور- دبیر و دکتر محمدرضا عارف - رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، ضمن تسلیت درگذشت دکتر حسن حبیبی، در منزل این استاد حضور یافته و با خانواده ایشان ابراز همدردی کردند.

در پیام تسلیت فرهنگستان علوم به مناسبت درگذشت استاد دکتر حبیبی، آمده است: با نهایت تاسف، مصیبت بزرگ ارتحال استاد دانشمند و محقق فرزانه جناب آقای دکتر حسن حبیبی را به خانواده ارجمند ایشان و جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می‌گوییم و از درگاه خداوند متعال برای فقید گرانمایه رحمت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر و سلامت مسالت داریم.

دکتر حسن حبیبی که سال‌ها از بیماری رنج می‌برد، در روز دوازدهم بهمن ماه 1391 در سن 76 سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان شهید باهنر درگذشت.