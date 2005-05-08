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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۰۶

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- مجمع ملي عراق امروز اسامي وزراي پستهاي خالي كابينه وحدت ملي عراق را بررسي مي كند .

-  سازمان انرژي اتمي اوكراين اعلام كرد تا سال 2030 يازده راكتور هسته اي خواهد ساخت .

- هوجين تائو رئيس جمهوري چين امروز به منظور شركت در مراسم شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم كه فردا در مسكو برگزار مي شود به روسيه سفر مي كند . 

-پنتاگون از 1700 مورد هتك حرمت در سال 2004 توسط نظاميان آمريكايي در جهان خبر داد .  

- رئيس جمهوري گرجستان اعلام كرد : در مراسم جنگ جهاني دوم در مسكو شركت نخواهد كرد .

- گردهارد شرودر صدر اعظم آلمان از مردم روسيه به خاطر صدماتي كه آنها در جنگ جهاني دوم متحمل شدند عذرخواهي كرد .


کد مطلب 180546

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