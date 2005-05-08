مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- مجمع ملي عراق امروز اسامي وزراي پستهاي خالي كابينه وحدت ملي عراق را بررسي مي كند .



- سازمان انرژي اتمي اوكراين اعلام كرد تا سال 2030 يازده راكتور هسته اي خواهد ساخت .



- هوجين تائو رئيس جمهوري چين امروز به منظور شركت در مراسم شصتمين سالگرد پايان جنگ جهاني دوم كه فردا در مسكو برگزار مي شود به روسيه سفر مي كند .



-پنتاگون از 1700 مورد هتك حرمت در سال 2004 توسط نظاميان آمريكايي در جهان خبر داد .



- رئيس جمهوري گرجستان اعلام كرد : در مراسم جنگ جهاني دوم در مسكو شركت نخواهد كرد .



- گردهارد شرودر صدر اعظم آلمان از مردم روسيه به خاطر صدماتي كه آنها در جنگ جهاني دوم متحمل شدند عذرخواهي كرد .





