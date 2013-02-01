اظهار نگرانی شدید دو مرجع تقلید از گرانی، تورم و مفاسد فرهنگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی با حضور در بیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با این مرجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، دو مرجع عالیقدر درباره مسائل مهم جهان اسلام به ویژه تحرّکات جدیدی که در کشورهای منطقه به وسیله دشمنان اسلام اتفاق افتاده است و نیز وظیفه مسلمانان در مقابل توطئه‌های آنان و حفظ یکپارچگی و اتحاد مسلمانان به گفتگو پرداختند.

در ادامه، آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی نسبت به وضعیت اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌ها و گرانی شدید و تورّم در کشور ابراز نگرانی و از این‌که قشر ضعیف جامعه در فشار و ناراحتی هستند ابراز تأسف فراوان نمودند و از مسئولان خواستند که هر چه زودتر نسبت به وضعیت پیش آمده در مملکت چاره‌اندیشی نمایند.



این دو مرجع تقلید با توجه به این‌که دهه فجر انقلاب،‌ دهه پیروزی اسلام و حاکمیت دین و احکام متعالی اسلام است از اجرای بعضی از برنامه‌های خلاف شرع و جشنواره‌هایی که با ارزش‌های انقلاب اسلامی مخالف است شدیداً ابراز نگرانی کردند.



در پایان این دیدار ابراز امیدواری شد که با تدبیر صحیح و درایت کامل، مشکلات برطرف شود و اصول اولیه انقلاب اسلامی که با خون پاک شهیدان آبیاری شده است همچنان محفوظ بماند.

