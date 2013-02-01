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۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

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اظهار نگرانی شدید دو مرجع تقلید از گرانی، تورم و مفاسد فرهنگی در کشور

اظهار نگرانی شدید دو مرجع تقلید از گرانی، تورم و مفاسد فرهنگی در کشور

قم - خبرگزاری مهر: دو مرجع تقلید شیعیان ضمن انتقاد از وجود گرانی، تورم و مفاسد فرهنگی در کشور از اجرای بعضی از برنامه‌های خلاف شرع و جشنواره‌هایی که با ارزش‌های انقلاب اسلامی مخالف است شدیداً ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی با حضور در بیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی با این مرجع تقلید شیعیان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو مرجع عالیقدر درباره مسائل مهم جهان اسلام به ویژه تحرّکات جدیدی که در کشورهای منطقه به وسیله دشمنان اسلام اتفاق افتاده است و نیز وظیفه مسلمانان در مقابل توطئه‌های آنان و حفظ یکپارچگی و اتحاد مسلمانان به گفتگو پرداختند.

در ادامه، آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی نسبت به وضعیت اقتصادی و عدم ثبات قیمت‌ها و گرانی شدید و تورّم در کشور ابراز نگرانی و از این‌که قشر ضعیف جامعه در فشار و ناراحتی هستند ابراز تأسف فراوان نمودند و از مسئولان خواستند که هر چه زودتر نسبت به وضعیت پیش آمده در مملکت چاره‌اندیشی نمایند.

این دو مرجع تقلید با توجه به این‌که دهه فجر انقلاب،‌ دهه پیروزی اسلام و حاکمیت دین و احکام متعالی اسلام است از اجرای بعضی از برنامه‌های خلاف شرع و جشنواره‌هایی که با ارزش‌های انقلاب اسلامی مخالف است شدیداً ابراز نگرانی کردند.

در پایان این دیدار ابراز امیدواری شد که با تدبیر صحیح و درایت کامل، مشکلات برطرف شود و اصول اولیه انقلاب اسلامی که با خون پاک شهیدان آبیاری شده است همچنان محفوظ بماند.
 

کد مطلب 1805469

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