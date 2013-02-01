روند افزایشی مهاجرت از ابرکوه/ شهر هزار درد و شهرداری‌ بی درآمد

سید نبی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلی ترین مشکلات شهرداری های مناطق محروم از جمله شهرداری های شهرستان ابرکوه، نبود درآمد کافی و قانون ناعادلانه اختصاص درصدی از مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها است که عمده آن سهم شهرهای برخوردار از صنعت و معدن می شود.

وی افزود: اینکه بر اساس مصوبه مجلس، در صدی از این مالیات به شهرداری های همان شهرها برای عمران و آبادانی تعلق می گیرد، بسیار خوب است اما درد از آنجا ناشی می شود که بر اساس این قانون، هر شهری که بیشتر توسعه پیدا کرده است از این درآمد سهم بیشتری می برد و شهرهایی که در طی سالیان گذشته از دایره پیشرفت به خصوص در صنعت جامانده اند، باز هم روز به روز محروم تر می شوند.

رسولی ادامه داد: باید این قانون ناعادلانه تغییر کند و درآمد هر استان به صورت متمرکز اخذ و به صورت عادلانه در اختیار شهرداری ها قرار گیرد تا بتوانند به نیازهای به حق مردم پاسخ دهند.

انتقال آب به ابرکوه یک ضرورت است

وی در مورد دیگر مشکلات شهرستان ابرکوه اظهار داشت: نظر به اینکه شغل اصلی مردم ابرکوه کشاورزی است، انتقال آب از منابع همجوار در شمال فارس همچنین از منطقه تاغستان، با توجه به اینکه مجوز انتقال 120 لیتر در ثانیه آب نیز به گفته مسئولان صادر شده است، می طلبد که هر چه سریعتر اجرایی شود.

رسولی افزود: در این راستا با توجه به اینکه مدتها از اخذ مجوز سیلوی ابرکوه می گذرد و نظر به اینکه تاکنون سرمایه گذاری برای ساخت این واحد پیدا نشده است، باید فکری اساسی کرد.

ضرورت تکمیل راه های ارتباطی

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ابرکوه به عنوان حلقه مواصلاتی چندین استان کشور و قرار گرفتن در مسیر گردشگری و توریستی، ضرورت تکمیل راه ارتباطی یزد - ابرکوه - سورمق که بسیار پرحادثه شده است، بیش از پیش احساس می شود.

رسولی گفت: تکمیل راه ارتباطی مروست - ابرکوه که عملیات آن از سال 1376 شروع شده و هنوز ناتمام است، ایجاد باند دوم ارتباطی اصفهان - جرقوییه - ابرکوه و ارتباط با استان کرمان، هرمزگان و زاهدان همچنین راه ارتباطی شهرستان خرمبید به اسفندآباد ابرکوه به طول تقریبی 50 کیلومتر از جمله نیازهایی است که می تواند علاوه بر ابرکوه چند شهرستان دیگر استان را نیز منتفع کند.

مهاجرت از ابرکوه رو به افزایش است/ از زیر ساخت ها استفاده نمی شود

رئیس شورای شهر ابرکوه با اشاره به اینکه متأسفانه به علت بی رونقی بخش صنعت در ابرکوه مردم با رها کردن امکانات و زیرساخت هایی که دولت در این شهرستان فراهم کرده است به مهاجرت روی می آورند، گفت: ایجاد اشتغال با فراهم آوردن فرصت های شغلی به ویژه در بخش صنعت که کمتر از پنج درصد از مردم در این بخش مشغول به فعالیت هستند از جمله نیازهای شهرستان است.

وی ادامه داد: ضرورت سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، اختصاص وام های تبصره ای و منابع داخلی بانک ها برای اجرای پروژه های صنعتی و توسعه دامداری های صنعتی نیز از ضروریات برای جلوگیری از مهاجرت است.

از پتانسیل های میراث فرهنگی استفاده نمی شود

رسولی اظهار داشت: در بخش میراث فرهنگی نیز با توجه به عدم وجود زیرساخت های لازم، از پتانسیل های وجود 350 اثر تاریخی شهرستان که 120 اثر نیز در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده، استفاده نشده است.

وی افزود: ابرکوه به عنوان قطب گردشگری شناخته می شود و سالانه هزاران توریست از این شهر بازدید می کنند بنابراین باید اعتبارات ویژه ای برای ترمیم،توسعه و معرفی این آثار که دوره های مختلف تاریخی را شامل می شوند، در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد مکانی برای استراحتگاه، ساخت موزه، هتل و ایجاد پارک و فضای سبز نیز مد نظر قرار گیرد.

بیمارستان ابرکوه با مشکلات زیادی روبرو است

رسولی گفت: یکی از مشکلات اساسی مردم شهرستان، عدم تجهیز و حضور کادر متخصص در تنها بیمارستان ابرکوه است.

وی افزود: به همین دلیل مردم باید برای درمان به مرکز استان مراجعه کنند که این امر علاوه بر هزینه هایی که بر خانواده ها تحمیل می کند باعث حوادث و سوانح جاده ای نیز می شود و همچنین باعث تأخیر در درمان شهروندان می شود.

این مسئول یادآور شد: تسریع در تکمیل، تجهیز و کادر متخصص بیمارستان خاتم الانبیاء که پس از گذشت چندین سال از افتتاح آن هنوز با مشکلات عدیده ای به ویژه عدم حضور پزشک متخصص روبرو است همچنین شبانه روزی کردن درمانگاه شهر مهردشت که تاکنون دستور چندین وزیر را هم به دنبال داشته است از جمله خواسته های به حق مردم شهرستان است.

توجه به عمران شهری یک ضرورت است

رسولی ادامه داد: سرعت بخشیدن به خط آهن یزد - اقلید که از شهرستان ابرکوه عبور می کند نیز می تواند در توسعه شهرستان به ویژه در جابجایی مسافر، حمل و باراندازی و انبارداری ایفای نقش کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه اظهار داشت: تمایل مردم به شهرنشینی و افزایش سریع جمعیت شهری، ضرورت توجه به عمران شهری را افزایش می دهد و به همین منظور باید بستر لازم در برنامه ریزی شهری و ایجاد تأسیسات حفاظت شهری را فراهم کرد.

وی افزود: تسریع در تکمیل تأسیسات فاضلاب شهری برای تامین آب کشاورزی و بال ابردن سطح زیر کشت، هدایت برنامه ریزی شده پساب، رفع آلودگی از آبهای زیرزمینی، ارتقا بهداشت و محیط زیست شهری، توسعه فضای سبز و حذف هزینه های چاه های جذبی از جمله راه های حمایت از اقتصاد ملی است.

جذب سرمایه گذار در اولویت برنامه های مسئولان باشد

رسولی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه موافقت تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله فولاد، سیمان و چند کارخانه کاشی اخذ شده است، باید با تشکیل گروه های کاری و تخصصی نسبت به جذب سرمایه گذار محلی اقدام کرد و زمینه توسعه در شهرستان را فراهم کرد.

وی افزود: یکی از خواسته های مردم شهرستان ابرکوه دریافت تصاویر دیجیتال صدا و سیما است که تاکنون تحقق پیدا نکرده است. عدم وجود کشتارگاه صنعتی نیز یکی از مشکلات شهرستان است که با توجه به اینکه بخش خصوصی چندان رغبتی برای وارد شدن در این کار ندارد، هنوز به اجرا در نیامده است.

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گفتگو: رحیم میرعظیم