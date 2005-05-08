اوكراين 11 رآكتور اتمي مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ،‌ سازمان انرژي اتمي اوكراين با اعلام اين خبر افزود : 15 رآكتور اتمي كه هم اكنون در اوكراين مورد استفاده قرار مي گيرد، دچار فرسودگي شده اند .

بر اساس گزارش اين منبع خبري سازمان انرژي اتمي اوكراين در بيانيه اي خاطر نشان ساخت كه رآكتورهاي كنوني اوكراين تا سال 2011 ميلادي قادر به فعاليت خواهند بود .

گفتني است چندي پيش يكي از قانونگذاران برجسته اوكرايني در نامه اي ادعا كرد : اوكراين با زير پا گذاشتن پيمانهاي منع گسترش تسليحات كشتار جمعي ، به ايران و چين موشكهاي كروز با توانمندي هسته اي فروخته است و از دولت جديد اوكراين خواست تا در اين زمينه تحقيقات كاملي را انجام دهد .