اوكراين 11 رآكتور اتمي مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، سازمان انرژي اتمي اوكراين با اعلام اين خبر افزود : 15 رآكتور اتمي كه هم اكنون در اوكراين مورد استفاده قرار مي گيرد، دچار فرسودگي شده اند .
بر اساس گزارش اين منبع خبري سازمان انرژي اتمي اوكراين در بيانيه اي خاطر نشان ساخت كه رآكتورهاي كنوني اوكراين تا سال 2011 ميلادي قادر به فعاليت خواهند بود .
گفتني است چندي پيش يكي از قانونگذاران برجسته اوكرايني در نامه اي ادعا كرد : اوكراين با زير پا گذاشتن پيمانهاي منع گسترش تسليحات كشتار جمعي ، به ايران و چين موشكهاي كروز با توانمندي هسته اي فروخته است و از دولت جديد اوكراين خواست تا در اين زمينه تحقيقات كاملي را انجام دهد .
بنابرآخرين گزارشات تحقيقاتي كه از بهره برداري كشورها از اين منبع انرژي انتشار يافته است، اعلام شده كه ظرفيت توليد برق هسته اي جهان تا سال 2020 به ميزان 430 گيگا وات افزوده خواهد شد كه در حال حاضر اين ظرفيت 367 گيگا وات است .
ناظران معتقدند در صورت تحقق اين امر، تا آن زمان 500 نيروگاه هسته اي توليد برق در سراسر جهان خواهيم داشت.
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