انقلاب سبب بیداری ملت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول رضایی در خطبه های نماز جمعه گرگان افزود: اسلام دشمن قوی دارد و اولین دشمن، آمریکا و اسرائیل است که هیچگاه دست از توطئه بر نمی دارد.

وی اظهار داشت: دهه فجر از اینرو نامگذاری شد که با آمدن امام و فجر انقلاب، ظلمت و تاریکی جای خود را به نور و روشنایی داده است.

وی به مناسبتهای هفته آینده اشاره و اضافه کرد: شنبه مصادف با انتخاب موقت دولت انقلاب اسلامی است.

قانون اساسی از اصول انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام رضایی با اشارهه به تدوین قانون اساسی افزود: این قانون از اصول مسلم انقلاب ما به شمار می رود.

خطیب موقت جمعه گرگان به سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 بفرمان امام راحل اشاره و اضافه کرد: این مجمع برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تشکیل شده است.

وحدت شیعه و سنی بابرکت است

وی با گرامیداشت سالروز اعلام همبستگی همافران با انقلاب یادآورشد: این کار همافران در تاریخ ماندگار و ارزشمند است.

امام جمعه موقت گرگان با تبریک هفته وحدت افزود: مشکلی بین شیعه و سنی وجود ندارد و هفته وحدت بسیار بابرکت است و ما همه مسلمان و پیرو یک دین هستیم و اگر در برخی مسائل فقهی اختلاف داریم باید با بحث و مباحثه آن را رفع کنیم.

دخالت آمریکا در مسائل سوریه

حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: ملت ما با انقلاب اسلامی بیدار شد و امروز برخی کشورهای عربی نیز بیدار شدند و انقلاب کردند و فهمیدند که آمریکا دوست آنها نمی شود.

وی با اشاره به وقایع سوریه نیز افزود: مسائلی که در این کشور در حال وقوع بوده نشان می دهد که دست آمریکا در کار است و می خواهند که مردم سوریه بله قربان گو آمریکا باشند.