نقش رهبری و مردم در پیروزی انقلاب/ بازگویی دستاوردها به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بندرگزی افزود: مردم مسلمان نمی توانستند حاکمیتی را قبول کنند که بر مبنای اسلام زدایی پایه ریزی شده بود و معارهای آن ضد دینی بود.

وی اظهار داشت: رهبری امام راحل توانست مردم را حول محور اسلام متحد کند و مردم نیز شجاعانه به صحنه آمدند و به پیروزی رسیدند.

وی عنوان کرد: رهبری و مردم هر دو بخوبی در انقلاب نقش آفرینی کردند و به پیروزی رسیدند و در این سالها تفکر نه شرقی نه غربی را عینیت بخشیدند.

دستاوردهای انقلاب به جوانان منتقل شود

امام جمعه بندرگز افزود: انقلاب اسلامی با این همه عزت و عظمت بیش از سه دهه را سپری کرد و دستاوردهای انقلاب را باید به نسل سوم وچهارم برسانیم.

حجت الاسلام محمدی افزود: باید بیان شود که در این 34 سال چه کردیم، دیروز در کجا بودیم و امروز در کجا قرار داریم و باید به کجا برسیم.

وی یادآورشد: در دهه فجر فضا سازی مطلوب برای مراسمهای دهه فجر را داشته باشیم، زیرا فجر، یادمان مردانگی و غیورمندی ملت ایران است و باید جوانان آشنایایی کامل با این ایثارگری داشته باشند و این اهتمام تمام تشکل های اجرایی و مردمی را می طلبد.

امام جمعه بندرگز اظهار داشت: 34 سال نظام با استقلال و با عظمت روی پای خود ایستاد و تنها انقلابی است که روند صعودی و روبه تکامل را در پرونده خود دارد.

وی یادآورشد: هیچ انقلابی نتوانست اینگونه روی پای خود بایستد، اینگونه در مقابل مشکلات تحمل کند و اینگونه از کشور و دینش دفاع کند.

وی عنوان کرد: ملت ایران اینگونه سربلند در مقابل کشورهای جهان به عنوان ابرقدرت و کشور تاثیرگذار ایستاد و هیچ کشوری نتوانسته به اینجا برسد که در اندیشه مردم جهان تاثیرگذار باشد و ملت ایران این تاثیر را داشته است.

مبارزه با صهیونیزم جهانی شده است

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی بیان داشت: اینکه تمام جهان برابر صهیونیست ایستاده اند و تظاهرات می کنند، ناشی از اندیشه ملت ایران است و مبارزه با صهیونیزم جهانی شده است.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی 34 سال روی پای خود ایستاده است و خیلی ها منتظر بوده اند نظام فروپاشد و دوام نیابد و اکنون انفلاب دهه سوم را به پایان رساند و نیمی از دهه چهارم را نیز با اقتدار پشت سر گذرانده است.